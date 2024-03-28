Уход из России обошёлся западным компаниям в $107 млрд

Исход корпораций из России после начала СВО обошёлся иностранным компаниям более чем в 107 миллиардов долларов в виде списаний и упущенной выгоды, показал анализ документов и отчётности компаний, проведённый агентством Reuters.

Исход корпораций из России после начала СВО обошёлся иностранным компаниям более чем в $107 млрд в виде списаний и упущенной выгоды, показал анализ документов и отчётности компаний, проведённый агентством Reuters.

Объём убытков увеличился на треть с момента последнего подсчёта в августе прошлого года, что подчёркивает масштаб финансового удара по корпоративному миру от российской спецоперации на Украине.

«По мере того как операция России продолжается на фоне ослабления западной военной помощи и усиления западных санкционных режимов, компании, всё ещё стремящиеся выйти из России, скорее всего, столкнутся с новыми трудностями и будут вынуждены смириться с большими списаниями и убытками», — цитирует агентство экономического эксперта Яна Мэсси.