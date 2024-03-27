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Responsible Statecraft: конфискация Западом российских активов сыграет на руку Китаю

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Широко обсуждаемая конфискация Западом российских активов станет настоящим подарком Пекину. Как пишет Responsible Statecraft, Китай уже давно стремится нарастить долю юаня в мировых валютных резервах и трансграничных сделках и в последнее время немало в этом преуспел. Юань действительно может стать привлекательнее, поскольку над счетами в долларах и евро нависнет угроза зеркальных конфискаций.
Responsible Statecraft: конфискация Западом российских активов сыграет на руку Китаю
AP

Кампания по перераспределению замороженных российских активов может изменить мировой рынок финансов. Как пишет автор Responsible Statecraft, если Запад будет использовать российские средства в обход международных правил, то главным выгодополучателем станет Китай.

В США двухпартийный закон REPO, одобренный сенатским комитетом по международным отношениям, предоставит президенту право конфисковать российские суверенные активы и передать их в Фонд поддержки Украины на восстановление страны. Однако с точки зрения закона использование конфискованных суверенных активов беспрецедентно и потому проблематично.

Сомнительная практика конфискации активов лишь усугубит неприязнь к власти доллара, которая и так вызывает массу нареканий. Также прецедент геополитически мотивированной конфискации грозит поставить под угрозу большим трудом завоёванный статус евро как второй резервной валюты в мире. В результате выгоду от затеянной Западом конфискации получит китайский проект «дедолларизованного» мира. 
 
Пекин уже давно стремится нарастить долю юаня в мировых валютных резервах и трансграничных сделках и в последнее время немало в этом преуспел. Юань действительно станет привлекательнее, поскольку над счетами в долларах и евро нависнет угроза конфискации.
 
«Милитаризация» западных валют может подстегнуть Китай к укреплению юаня и, что ещё важнее, станет серьёзным стимулом для планов по созданию резервной валюты БРИКС. Одновременно этот шаг улучшит репутацию Пекина как заведомо более ответственного игрока в отношении иностранных активов.
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Responsible Statecraft США Северная Америка
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