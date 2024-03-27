Responsible Statecraft: конфискация Западом российских активов сыграет на руку Китаю

Широко обсуждаемая конфискация Западом российских активов станет настоящим подарком Пекину. Как пишет Responsible Statecraft, Китай уже давно стремится нарастить долю юаня в мировых валютных резервах и трансграничных сделках и в последнее время немало в этом преуспел. Юань действительно может стать привлекательнее, поскольку над счетами в долларах и евро нависнет угроза зеркальных конфискаций.

Кампания по перераспределению замороженных российских активов может изменить мировой рынок финансов. Как пишет автор Responsible Statecraft, если Запад будет использовать российские средства в обход международных правил, то главным выгодополучателем станет Китай.

В США двухпартийный закон REPO, одобренный сенатским комитетом по международным отношениям, предоставит президенту право конфисковать российские суверенные активы и передать их в Фонд поддержки Украины на восстановление страны. Однако с точки зрения закона использование конфискованных суверенных активов беспрецедентно и потому проблематично.

Сомнительная практика конфискации активов лишь усугубит неприязнь к власти доллара, которая и так вызывает массу нареканий. Также прецедент геополитически мотивированной конфискации грозит поставить под угрозу большим трудом завоёванный статус евро как второй резервной валюты в мире. В результате выгоду от затеянной Западом конфискации получит китайский проект «дедолларизованного» мира.

Пекин уже давно стремится нарастить долю юаня в мировых валютных резервах и трансграничных сделках и в последнее время немало в этом преуспел. Юань действительно станет привлекательнее, поскольку над счетами в долларах и евро нависнет угроза конфискации.

«Милитаризация» западных валют может подстегнуть Китай к укреплению юаня и, что ещё важнее, станет серьёзным стимулом для планов по созданию резервной валюты БРИКС. Одновременно этот шаг улучшит репутацию Пекина как заведомо более ответственного игрока в отношении иностранных активов.