Samnytt Оригинал

Samnytt: «не предвидели» — имидж Швеции за рубежом становится всё более негативным

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Долгие годы Швеция была страной, на которую многие смотрели с восхищением, однако после десятилетий провальной иммиграционной политики имидж королевства начинает всё больше давать трещину, сообщает Samnytt. Новое исследование показывает, насколько фрагментировано восприятие Швеции на международном уровне.
Samnytt: «не предвидели» — имидж Швеции за рубежом становится всё более негативным
AP
Швеция, несмотря на небольшую численность населения, долгие годы славилась своими крупными предприятиями, техническими инновациями и имела уникальную в мире социальную сплочённость и высокий уровень безопасности. После умеренной европейской иммиграции Стокгольм широко распахнул двери, и в страну хлынули сотни тысяч людей из самых неблагополучных обществ и культур мира — с ожидаемым результатом, которого шведские политики «не предвидели», пишет Samnytt.
 
Согласно данным исследования, проведённого независимой некоммерческой организацией «Шведы в мире», массовая иммиграция, разгул бандитской преступности, беспрецедентные взрывы и перестрелки негативно повлияли на имидж современной Швеции. Результаты опросов проживающих за пределами родины шведских граждан иллюстрируют отношение окружающего мира к североевропейской стране.
 
Тщательно проведённое исследование показывает, что имидж Швеции за рубежом фрагментирован, а былые представления о Швеции частично ассоциируют страну с крепким государством всеобщего благосостояния, высокими налогами, хорошими школами и здравоохранением, гендерным равенством, инновациями и технологическим развитием. Многие также видят Швецию чистой и красивой страной с красивой природой.
 
В то же время за пределами скандинавского государства начинает складываться совершенно иная картина происходящего. Многие шведы признаются, что, проживая за рубежом, они всё чаще сталкиваются с большим удивлением со стороны коренных жителей их стран проживания по поводу вектора развития шведского общества в последние годы. Помимо преступности и проблемы интеграции иммигрантов, наблюдатели извне обращают внимание на возросшую террористическую угрозу внутри Швеции.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Samnytt Швеция Европа
теги
Европа Запад имидж исследование преступность Скандинавия Швеция экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров