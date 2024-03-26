Samnytt: «не предвидели» — имидж Швеции за рубежом становится всё более негативным

Долгие годы Швеция была страной, на которую многие смотрели с восхищением, однако после десятилетий провальной иммиграционной политики имидж королевства начинает всё больше давать трещину, сообщает Samnytt. Новое исследование показывает, насколько фрагментировано восприятие Швеции на международном уровне.

Швеция, несмотря на небольшую численность населения, долгие годы славилась своими крупными предприятиями, техническими инновациями и имела уникальную в мире социальную сплочённость и высокий уровень безопасности. После умеренной европейской иммиграции Стокгольм широко распахнул двери, и в страну хлынули сотни тысяч людей из самых неблагополучных обществ и культур мира — с ожидаемым результатом, которого шведские политики «не предвидели», пишет Samnytt.

Согласно данным исследования, проведённого независимой некоммерческой организацией «Шведы в мире», массовая иммиграция, разгул бандитской преступности, беспрецедентные взрывы и перестрелки негативно повлияли на имидж современной Швеции. Результаты опросов проживающих за пределами родины шведских граждан иллюстрируют отношение окружающего мира к североевропейской стране.

Тщательно проведённое исследование показывает, что имидж Швеции за рубежом фрагментирован, а былые представления о Швеции частично ассоциируют страну с крепким государством всеобщего благосостояния, высокими налогами, хорошими школами и здравоохранением, гендерным равенством, инновациями и технологическим развитием. Многие также видят Швецию чистой и красивой страной с красивой природой.

В то же время за пределами скандинавского государства начинает складываться совершенно иная картина происходящего. Многие шведы признаются, что, проживая за рубежом, они всё чаще сталкиваются с большим удивлением со стороны коренных жителей их стран проживания по поводу вектора развития шведского общества в последние годы. Помимо преступности и проблемы интеграции иммигрантов, наблюдатели извне обращают внимание на возросшую террористическую угрозу внутри Швеции.