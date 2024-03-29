WT: нервирует Запад — Россия заблокировала продление санкций ООН против КНДР

Россия проголосовала против резолюции ООН о продлении мониторинга за соблюдением санкций в адрес ядерной программы Северной Кореи, сообщает The Washington Times. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что санкции не привели к нормализации ситуации вокруг полуострова, притом что Вашингтон демонстрирует нечестную игру.
Россия наложила вето на резолюцию ООН о сохранении режима мониторинга за санкциями против ядерной программы Северной Кореи, сообщает The Washington Times. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя перед голосованием заявил, что программа мониторинга начиналась с благими намерениями — предотвратить распространение ядерного оружия в регионе, — но стала не только неактуальной, но и «оторванной от реальности».
Кроме того, он обвинил Запад в том, что он пытается задушить Пхеньян жёсткими односторонними ограничениями, агрессивной пропагандой и прямыми угрозами. «В совокупности все эти меры ставят под вопрос возможность решения проблем на полуострове в будущем, — сказал Небензя. — За последние годы санкции не способствовали достижению целей, поставленных международным сообществом, и не привели к нормализации ситуации вокруг полуострова». По его словам, действия Южной Кореи и США на полуострове не стимулируют стороны к диалогу, «особенно после того, как Вашингтон продемонстрировал всему миру свою нечестную игру».
На голосовании в Совете Безопасности Россия высказалась против резолюции, а Китай воздержался. Резолюция продлила бы мандат группы экспертов ООН в Северной Корее ещё на год.
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