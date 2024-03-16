Reuters: наглядное доказательство дружбы — Ким Чен Ын проехался на подаренном ему Aurus

14:31
MD: Алвес может быть временно освобождён из тюрьмы
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес может получить временное освобождение после суда.
14:30
Москвичи могут обратиться в «Перезвони сам» для защиты от мошенников на выборах
Жители Москвы могут обратиться на горячую линию в рамках сервиса «Перезвони сам» для защиты от мошенников на выборах. Специалисты расскажут, как действовать при получении звонков и сообщений с угрозами от неизвестных лиц.
14:29
Маск согласился, что США напрасно исчерпали свои военные запасы из-за Украины
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Соединённые Штаты напрасно растратили свои запасы вооружения ради помощи украинским вооружённым силам.
14:21
МО: средства ПВО за сутки сбили 108 украинских БПЛА и 17 снарядов РСЗО
Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 108 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, а также 17 снарядов РСЗО. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
14:21
Футболисты и тренеры сборной проголосовали на выборах президента России
Футболисты сборной России и тренерский штаб национальной команды приняли участие в голосовании на выборах президента страны.
14:20
Большунов: три дня назад была температура, и думал, что пропущу три первых старта
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу на чемпионате России в Малиновке.
14:17
Sport.es: клуб из Саудовской Аравии предложил «Барселоне» €80 млн за Рафинью
Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья летом может перейти в футбольный клуб из чемпионата Саудовской Аравии.
14:14
Путин назвал Александра Ширвиндта легендой отечественного театра и кино
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Александра Ширвиндта, назвав его легендой отечественного театра и кино.
14:11
Степанова — о победе в спринте на ЧР: если ты не умеешь проходить спуски, тебе здесь нечего ловить
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова прокомментировала победу в спринтерской гонке на чемпионате России.
14:09
МО показало кадры уничтожения украинской ДРГ при попытке проникнуть в Россию
Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на кадрах которой запечатлено уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) при попытке проникнуть на территорию России.
14:02
Лавров: вопрос принадлежности Крыма и Севастополя окончательно закрыт
Вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
14:00
Лыжница Невьянцева сообщила, что у неё подозрение на перелом копчика после падения на ЧР
Российская лыжница Виктория Невьянцева рассказала, что у неё подозрение на перелом после падения на чемпионате России.
13:59
Грайворон попал под обстрел ВСУ
Под обстрел ВСУ попал город Грайворон в Белгородской области. Пострадавших нет, но произошло возгорание крыш и перекрытий в двух частных домах.
13:56
Большунов победил в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу на чемпионате России в Малиновке.
13:53
ITV: самолёт министра обороны Британии Шэппса не был защищён от помех
Самолёт с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом на борту, который на полчаса остался без связи и навигации в небе над Калининградской областью, не был оснащён необходимой защитой из-за нехватки средств.
13:45
Степанова выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке
Российская лыжница Вероника Степанова одержала победу в спринте свободным стилем на чемпионате России в Малиновке.
13:39
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников.
13:35
ТАСС: число погибших в массовом ДТП под Омском выросло до шести
Количество погибших в аварии с двумя грузовыми автомобилями и микроавтобусом в Омской области увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального Минздрава.
13:33
Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской области.
13:32
Бадюков: видно, что Мичков возмужал, становится более осознанным человеком и хоккеистом
Заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков высказался о нападающем Матвее Мичкове.
13:28
МО: поражены цех сборки БПЛА в Сумской области и пункты дислокации ВСУ в Одессе
Вооружённые силы России поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Конотоп Сумской области, а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы.
13:27
МО: ВС России отразили попытки украинских ДРГ наступать на Белгородскую область
Вооружённые силы России пресекли попытки украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию со стороны Сумской области Украины, сообщает Министерство обороны. По сосредоточениям живой силы противника были нанесены удары.
13:18
De Telegraaf: адвокаты Промеса могут отсрочить экстрадицию игрока в Нидерланды на год
Нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды на год.
13:16
Омский губернатор Хоценко поработал водителем у избирательной комиссии
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что на несколько часов стал волонтёром и поработал водителем у избирательной комиссии.
13:09
Москалькова обратилась в ООН из-за воспрепятствования голосованию россиян
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с нарушением международных норм из-за воспрепятствования голосованию россиян за рубежом.
13:07
Мамиашвили: есть разные позиции по Олимпиаде, некоторые отличаются просто радикально
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.
13:02
Французский политик д'Артаньян заявил, что выборы в России хорошо организованы
Выборы президента России хорошо организованы, заявил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян, прибывший в Донецкую Народную Республику в качестве международного наблюдателя.
12:51
Foreign Policy: Россия может совершить крупнейший прорыв на фронте
Вооружённые силы России в ближайшие месяцы могут совершить самый крупный прорыв с начала СВО. Как сообщает американский журнал Foreign Policy, все условия для этого есть.
12:50
Sport: ПСЖ попросил Мбаппе не объявлять об уходе в «Реал» до конца 1/4 финала ЛЧ
Руководство ПСЖ договорилось с нападающим Килианом Мбаппе относительно объявления о переходе в «Реал».
12:46
ТАСС: около 100 наёмников ВСУ уничтожены при ударе по санаторию в Одессе
Около 100 иностранных наёмников Вооружённых сил Украины уничтожены в результате ракетного удара по санаторию в Одессе.
12:41
Премьер Литвы объяснила отставку главы МО потребностью делать больше и быстрее
Отставка главы Министерства обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса продиктована необходимостью делать больше и быстрее. Об этом сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.
12:38
Бадюков: у Хуснутдинова есть реальный шанс побороться с другими центрами «Миннесоты»
Заместитель генерального директора по спортивным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков высказался о перспективах российского форварда Марата Хуснутдинова в «Миннесота Уайлд».
12:35
NI: страны НАТО поставляют Киеву старое вооружение, не помогающее ВСУ
Страны Североатлантического альянса поставляют Вооружённым силам Украины старое вооружение, которое не помогает украинской армии на поле боя.
12:29
Фридман — о Кузнецове в «Каролине»: если он не справится, ему конец
Североамериканский журналист Эллиотт Фридман высказался о переходе российского форварда Евгения Кузнецова в «Каролина Харрикейнз».
12:25
Сенатор Кастюкевич: украинские военные не знают, за что воюют
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины, попадая в плен, признаются, что не знают, за что воюют.
12:19
Российские батутисты получили визы в Германию, где продолжат борьбу за олимпийские путёвки
Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что российские спортсмены смогут выступить на заключительном квалификационном этапе Кубка мира в Германии.
12:19
Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в голосовании на выборах главы государства. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.
12:17
IWF до минимума сократила допинг-тестирование российских тяжелоатлетов
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) сократила до минимума число спортсменов из России в своём пуле допинг-тестирования.
12:09
Майк Пенс заявил, что не будет поддерживать кандидатуру Трампа на выборах
Американский политик Майк Пенс, занимавший пост вице-президента при администрации экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил, что не станет поддерживать бывшего соратника на предстоящих выборах главы США.
12:08
В WBC хотят, чтобы бой Усика и Фьюри обслуживали шестеро судей
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил мнение, что объединительный поединок между чемпионами мира по боксу Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должна обслуживать бригада из шести судей.
12:06
Washington Post: жители Белгорода идут на выборы, несмотря на атаки ВСУ
Жители и госслужащие Белгорода рассказали журналисту The Washington Post, что пойдут голосовать на выборах президента России, несмотря на попытки украинских боевиков запугать население атаками.
12:02
Бородавко: думаю, у Фалеевой были мысли пройти малой кровью квалификацию спринта
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о выступлении лыжницы Анастасии Фалеевой в квалификации в спринтерской гонке на чемпионате России.
11:58
RS: Киеву нужно начать переговоры, пока на Украине не наступил крах
Странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.
11:57
Экс-боец UFC Багаутинов: глупо не ехать на Олимпиаду
Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Али Багаутинов выразил мнение, что глупо отказываться от поездки на Олимпийские игры.
11:56
Боец Монсон может завершить карьеру
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон подумывает о завершении спортивной карьеры.
11:52
Медведев назвал сумасшедшей ситуацией нашествие пчёл на турнире ATP в Индиан-Уэллсе
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев высказался о нашествии пчёл, из-за которого прерывался матч 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.
11:48
Явка на ДЭГ на выборах президента России к 11:00 16 марта составила 82%
Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России по состоянию на 11:00 мск 16 марта приняли уже 82% зарегистрировавшихся на платформе граждан.
11:48
Устюгов — о состоянии трассы на ЧР после пролога спринта: это жесть, ребята
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о своём выступлении в квалификации спринта чемпионата России.
11:46
Лыжница Фалеева сенсационно не прошла квалификацию в спринте на чемпионате России
Лыжница Анастасия Фалеева, лидирующая в спринтерском зачёте, не смогла преодолеть барьер квалификации в спринте свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Малиновке.
11:44
Зиньковский: хочется проверить себя на фоне сборных Сербии и Парагвая
Полузащитник сборной России Антон Зиньковский высказался о товарищеских матчах с Сербией и Парагваем.