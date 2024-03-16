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Reuters: наглядное доказательство дружбы — Ким Чен Ын проехался на подаренном ему Aurus

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Глава Северной Кореи публично проехал на подаренной Владимиром Путиным машине Aurus, сообщает Reuters. Как отметили северокорейские власти, это наглядно доказывает, что отношения между двумя странами укрепляются.
Reuters: наглядное доказательство дружбы — Ким Чен Ын проехался на подаренном ему Aurus
AP

 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проехался на автомобиле, подаренном ему президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters. Отношения между Пхеньяном и Москвой стали теснее с тех пор, как Ким в сентябре приезжал в Россию и встречался с Путиным.
 
Поездка Кима на российском лимузине Aurus является «наглядным доказательством дружбы КНДР и России, которая всесторонне развивается на новом высоком этапе», — заявила сестра лидера Ким Ё Чжон.
 
Ким Чен Ын в пятницу наблюдал за учениями по воздушной войне и сказал: «Только реалистичная подготовка, непосредственно связанная с войной, может подготовить солдат как настоящих бойцов». Связано это с тем, что недавно закончились совместные учения Южной Кореи и США.
 

 

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Reuters США Северная Америка
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