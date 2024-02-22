Больше, чем туризм — CNN об открытии Северной Кореи для российских путешественников

100 россиян посетили Северную Корею — они стали первыми туристами в стране после начала пандемии, передаёт CNN. Западных туристов в страну всё ещё не пускают. Этот визит носит не только туристический, но и политический характер. Пхеньян активно укрепляет связи с Москвой как в экономическом, так и в военном плане. Всё это происходит на фоне ухудшения отношений с Западом.

Российские туристы отправляются в Северную Корею. Пхеньян открыл свои двери для 100 российских граждан, и это первая подобная поездка с начала пандемии коронавируса. Корреспондент CNN Уилл Рипли побеседовал с некоторыми из тех, кто участвовал в этой поездке.

УИЛЛ РИПЛИ, корреспондент CNN: После нескольких лет почти полной изоляции Северная Корея расстилает красную ковровую дорожку для русских туристов. Эта группа из 100 человек, вероятно, стала первыми туристами после пандемии, которые посетили загерметизированную страну Ким Чен Ына на фоне улучшающихся связей с Россией.

Они прилетели из Владивостока в Пхеньян на старинном русском самолете, управляемом единственной северокорейской авиакомпанией Air Koryo. Я летал на нем более дюжины раз, когда западных людей ещё пускали в страну.

Дипломатия США потерпела крах в Ханое в 2019 году, когда, по мнению наблюдателей, Ким совершил стратегический поворот, укрепив свой ядерный арсенал и отдав приоритет связям с Москвой и Пекином, которые защищали Кима от нападок со стороны ООН за его беспрецедентную серию ракетных испытаний.

По сообщениям, Россия выводит миллионы долларов из замороженных северокорейских активов, облегчая доступ к международным банковским сетям, пишет New York Times, создавая условия для новой главы ядерных амбиций Кима, возможно, с помощью российских учёных-ракетчиков.

Это российское турне и, возможно, другие, которые ещё предстоят, — не просто осмотр достопримечательностей. Речь идёт об общей картине международных отношений, о России и Северной Корее, об укреплении связей, об заморозке отношений с Западом.

Илья Воскресенский — блогер-путешественник из Санкт-Петербурга. В наши дни это нелегкая работа, многие европейские страны запрещают въезд российским туристам, что является результатом войны Путина с Украиной.

ИЛЬЯ ВОСКРЕСЕНСКИЙ, блогер: Я записался на этот тур, как только узнала о нём. Это как шаг назад во времени, напоминающий рассказы моих бабушек и дедушек о жизни в Советском Союзе, о пустых улицах, об отсутствии рекламы. Это сюрреалистично.

Елена Бычкова специалист по маркетингу из Москвы.

ЕЛЕНА БЫЧКОВА, маркетолог: Тщательная подготовка к нашему визиту ощущалась как участие в театральной постановке. Но на фоне хореографических номеров я не могла отделаться от ощущения, что у Северной Кореи есть и другая сторона, которая остается скрытой.

УИЛЛ РИПЛИ: Под тщательно контролируемым фасадом — встречи с северокорейскими детьми, обнаруживающие любопытство, неподдельный интерес к внешнему миру. Этот же тур повторится, и российские туристы говорят, что, по их сведениям, все билеты уже распроданы. Они также говорят, что эта поездка была не только туристической. Они говорят, что речь шла о преодолении барьеров, о встрече с простыми северокорейскими людьми, которые заслуживают понимания и сострадания, несмотря на геополитику и растущую напряженность на Корейском полуострове. Уилл Рипли, CNN.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2024 года.