Arirang: Пхеньян наращивает разработки новейшего оружия, способного поразить американские базы
Последние испытания вооружений были проведены на фоне того, как Северная Корея продолжает диверсифицировать свои ядерные и ракетные программы, что усиливает напряжённость в регионе. Корреспондент Пэ Ын Чжи объясняет, что за всем этим стоит и как далеко зашли разработки вооружений.
Запуск крылатой ракеты, который осуществила Северная Корея в минувшие выходные, рассматривается в широком смысле как её попытка диверсифицировать свои системы вооружений. Это происходит в соответствии с её ключевыми целями в военной сфере, которые были обнародованы три года назад.
В соответствии с пятилетним планом, озвученным на съезде Рабочей партии в начале 2021 года, Пхеньян объявил, что намерен разрабатывать пять типов нового оружия: тактическое ядерное оружие, новую межконтинентальную баллистическую ракету, гиперзвуковые планирующие летающие боеголовки, атомные подводные лодки и разведывательные спутники.
ЯН МУ-ДЖИН, президент Университета северокорейских исследований: Северная Корея заявила, что последнее испытание крылатой ракеты было проведено без учёта геополитической ситуации. Поэтому вполне вероятно, что северокорейский режим намерен выполнить все пять задач в военной сфере, которые связаны с этими новыми вооружениями, в соответствие со своим собственным графиком.
В течение прошлого года Пхеньян сосредоточил внимание на разработке баллистических ракет — и особенно межконтинентальных баллистических ракет, которые способны поразить Соединённые Штаты Америки. Разрабатывались такие межконтинентальные баллистические ракеты на жидком топливе, как «Хвасон-15» и «Хвасон-17».
Затем в апреле 2023 года Северная Корея впервые испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18», использующую твёрдое топливо. Пхеньян также провёл повторное испытание в июле, а затем и третье в прошлом месяце.
Во всех случаях ракета «Хвасон-18» стартовала под большим углом и пролетела шесть тысяч километров. Это означает, что если данная ракета будет запущена под нормальным углом, то она будет способна преодолеть расстояние более 10 тысяч километров и достичь материковой части США.
Ранее в этом месяце Северная Корея также запустила баллистическую ракету средней дальности и заявила, что это был успешный испытательный запуск ракеты на твёрдом топливе с гиперзвуковой боеголовкой. Гиперзвуковые ракеты рассчитаны на полёт со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и при этом часто маневрируют на относительно малых высотах, что затрудняет их обнаружение.
В то время как ракеты средней дальности имеют максимальную дальность 5500 километров. Это означает, что они способны нанести удар по военным базам США, расположенным на Гуаме или Окинаве в Японии.
БРЮС БЕННЕТ, научный сотрудник RAND Corporation: Северная Корея хочет создать впечатление, что существует широкий спектр угроз, которые она может создать в отношении Южной Кореи и Соединённых Штатов. Поэтому они и запугивают — чтобы за счёт этого они смогли принудить нас и удержать от принятия мер, направленных против них.
Пэ Ын Чжи, Arirang News.
Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.
Ссылки по теме
-
Arirang: с помощью ядерного беспилотника Пхеньян пошлёт на врагов «радиоактивное цунами»
-
Arirang: Южная Корея станет для Пхеньяна «врагом номер один»
-
Reuters: Ким Чен Ын пригрозил уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта
-
NBC: Вашингтон опасается, что Москва помогает Северной Корее построить ракету, способную долететь до США