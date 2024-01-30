Arirang: Пхеньян наращивает разработки новейшего оружия, способного поразить американские базы

В соответствии с пятилетним планом, озвученным в 2021 году, Северная Корея продолжает разрабатывать и испытывать сразу несколько видов новейшего оружия, включая межконтинентальные баллистические ракеты и гиперзвуковые боеголовки. По оценкам экспертов, северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» способна достичь материковой части США, а новые ракеты с гиперзвуковой боеголовкой могут нанести удар по американским военным базам, расположенным на Гуаме или Окинаве, передаёт Arirang.

Последние испытания вооружений были проведены на фоне того, как Северная Корея продолжает диверсифицировать свои ядерные и ракетные программы, что усиливает напряжённость в регионе. Корреспондент Пэ Ын Чжи объясняет, что за всем этим стоит и как далеко зашли разработки вооружений.



Запуск крылатой ракеты, который осуществила Северная Корея в минувшие выходные, рассматривается в широком смысле как её попытка диверсифицировать свои системы вооружений. Это происходит в соответствии с её ключевыми целями в военной сфере, которые были обнародованы три года назад.



В соответствии с пятилетним планом, озвученным на съезде Рабочей партии в начале 2021 года, Пхеньян объявил, что намерен разрабатывать пять типов нового оружия: тактическое ядерное оружие, новую межконтинентальную баллистическую ракету, гиперзвуковые планирующие летающие боеголовки, атомные подводные лодки и разведывательные спутники.



ЯН МУ-ДЖИН, президент Университета северокорейских исследований: Северная Корея заявила, что последнее испытание крылатой ракеты было проведено без учёта геополитической ситуации. Поэтому вполне вероятно, что северокорейский режим намерен выполнить все пять задач в военной сфере, которые связаны с этими новыми вооружениями, в соответствие со своим собственным графиком.



В течение прошлого года Пхеньян сосредоточил внимание на разработке баллистических ракет — и особенно межконтинентальных баллистических ракет, которые способны поразить Соединённые Штаты Америки. Разрабатывались такие межконтинентальные баллистические ракеты на жидком топливе, как «Хвасон-15» и «Хвасон-17».



Затем в апреле 2023 года Северная Корея впервые испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18», использующую твёрдое топливо. Пхеньян также провёл повторное испытание в июле, а затем и третье в прошлом месяце.



Во всех случаях ракета «Хвасон-18» стартовала под большим углом и пролетела шесть тысяч километров. Это означает, что если данная ракета будет запущена под нормальным углом, то она будет способна преодолеть расстояние более 10 тысяч километров и достичь материковой части США.



Ранее в этом месяце Северная Корея также запустила баллистическую ракету средней дальности и заявила, что это был успешный испытательный запуск ракеты на твёрдом топливе с гиперзвуковой боеголовкой. Гиперзвуковые ракеты рассчитаны на полёт со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и при этом часто маневрируют на относительно малых высотах, что затрудняет их обнаружение.



В то время как ракеты средней дальности имеют максимальную дальность 5500 километров. Это означает, что они способны нанести удар по военным базам США, расположенным на Гуаме или Окинаве в Японии.



БРЮС БЕННЕТ, научный сотрудник RAND Corporation: Северная Корея хочет создать впечатление, что существует широкий спектр угроз, которые она может создать в отношении Южной Кореи и Соединённых Штатов. Поэтому они и запугивают — чтобы за счёт этого они смогли принудить нас и удержать от принятия мер, направленных против них.



Пэ Ын Чжи, Arirang News.



Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.