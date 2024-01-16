Arirang: Южная Корея станет для Пхеньяна «врагом номер один»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости внесения поправки в конституцию с целью определения Южной Кореи как «враждебной страны номер один» и «неизменного врага» Севера, сообщает Arirang News. Также должна быть предусмотрена полная оккупация Южной Кореи и включение её в состав территории Северной Кореи в случае войны.

Добрый вечер, спасибо, что смотрите нас. Меня зовут Юн Чжун Мин. Мы начинаем с Северной Кореи, которая обновила свою враждебность в отношении Южной. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что режим должен определить Южную Корею как «враждебную страну номер один» в своей конституции и предусмотреть территориальную оккупацию в случае войны. Теперь Пхеньян заявил, что закрывает аналог южнокорейского Министерства объединения. Наш корреспондент по делам Северной Кореи Ким Чжун Силь расскажет подробнее в репортаже.

Ещё одно враждебное высказывание лидера Северной Кореи. На ключевом заседании Верховного народного собрания Северной Кореи в понедельник лидер Ким Чен Ын заявил, что его режим должен чётко определить Южную Корею как «враждебную страну номер один» и «неизменного врага» Севера. Ким также заявил, что поправка к конституции должна включать вопрос о полной оккупации Южной Кореи и включении её в состав территории Северной Кореи в случае войны. По данным государственной газеты Rodong Sinmun, Ким заявил, что образовательный и культурный секторы режима должны продвигать эти идеи.

Пхеньян также объявил о закрытии Национального комитета по мирному воссоединению Отечества, поскольку объединение никогда не будет осуществлено. Комитет работал в качестве аналога Министерства объединения Южной Кореи. Кроме того, будет закрыто агентство, отвечающее за туристический проект на горе Кумган. Гора Кумган была одним из немногих мест, где южнокорейцы могли легально посещать Север.

Во вторник Министерство по делам объединения опубликовало заявление, в котором говорится, что действия Севера — это политическая провокация, направленная на внесение раскола в южнокорейское общество. Оно добавило, что так называемая теория двух Корей, провозглашённая Севером, противоречит долгой истории совместного проживания корейцев и является антинациональным и антиисторическим актом, угрожающим этому же народу ядерным оружием.

Чон Ха Гю, представитель Министерства национальной обороны, также прокомментировал этот вопрос.

ЧОН ХА ГЮ, представитель Министерства национальной обороны: Намерения Северной Кореи использовать силу для объединения Южной Кореи никогда не менялись, и она продолжает совершать различные провокации по сей день. Наши военные противостоят этому и сохраняют твёрдую психическую и военную готовность.

Что касается Северной разделительной линии, фактической морской границы между двумя Кореями, которую Ким отказывается признавать, Чон добавил, что она будет защищена любой ценой.

Ким Чжон Силь Arirang News.

Дата выхода в эфир 16 января 2024 года.