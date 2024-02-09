Arirang: Пхеньян угрожает уничтожить врагов при малейшей провокации

По случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии Пхеньян со страниц официальной газеты пригрозил уничтожить тех, кто заденет достоинство страны или её жителей, передаёт Arirang. Накануне Верховное народное собрание КНДР в одностороннем порядке упразднило закон и сопутствующие соглашения по экономическому сотрудничеству с Южной Кореей.

ВЕДУЩАЯ: Тем временем в Северной Корее сегодня празднуют 76-ю годовщину основания правительственной армии. Пхеньян пригрозил «уничтожить» тех, кто бросает вызов, цитата, «его достоинству». Режим также в одностороннем порядке отменил законы, связанные с экономическим сотрудничеством между двумя Кореями. С подробностями наш корреспондент в Северной Корее Ким Чжун Силь.

В четверг в Северной Корее отмечают 76-ю годовщину основания Корейской народной армии. В отличие от прошлого года, сегодня этот день проходит в Северной Корее довольно спокойно. В 2023 году праздновали 75-летний юбилей — эта цифра в советских странах считается важной. Тогда Пхеньян провёл масштабный военный парад и представил межконтинентальную твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.

В четверг официальная газета режима «Нодон синмун» заявила, что армия КНДР обязана непрерывно обновлять и совершенствовать свои боевые возможности, чтобы противостоять и отражать все методы ведения войны, которые могут применить «враждебные силы». Также газета выпустила новые угрозы: она добавила, что если враждебные силы попытаются, цитата, «хотя бы задеть» достоинство Северной Кореи или её жителей, армия готова уничтожить источник провокации одним «невообразимым ударом».

На фоне роста напряжённости на Корейском полуострове Пхеньян также провёл в среду сессию Верховного народного собрания КНДР, на которой упразднил закон по экономическому сотрудничеству между Северной и Южной Кореями, а также соглашения, которые этому способствовали.

Мы попросили эксперта объяснить, чем могут объясняться недавние враждебные действия лидера Ким Чен Ына в отношении Сеула.

ПАРК ВОН ГОН, профессор по изучению Северной Кореи в Женском университете Ихва: Ким Чен Ын ясно понимает, что [КНДР] больше не составляет хоть сколь-нибудь значимую конкуренцию Южной Корее. Даже сейчас жители Северной Кореи фактически распространяют южнокорейскую культуру, что является фундаментальной проблемой для КНДР.

В четверг высокопоставленный чиновник из Министерства объединения Республики Корея рассказал журналистам, что объявление Пхеньяна об одностороннем расторжении соглашения не значит, что оно больше не действует. Он добавил, что действия Северной Кореи только способствуют изоляции режима.

Ким Чжун Силь, Arirang News.