Arirang: Ким Чен Ын взял в руки автомат и бросил вызов Сеулу

Ким Чен Ын посетил ключевую военную базу, где сам взял в руки боевое оружие, и призвал усилить подготовку вооружённых сил в свете возможного конфликта, передаёт Arirang. Всё это является реакцией на совместные учения Сеула и Вашингтона в рамках программы «Freedom Shield», которая направлена на сдерживание Пхеньяна. В Южной Корее крайне остро отреагировали на действия Севера, заявив о готовности «наказать» врага в случае провокации.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время своего недавнего визита на военную базу призвал к усиленной подготовке к войне, явно пытаясь противостоять продолжающимся совместным военным учениям Южной Кореи и США. В ответ на это министр обороны Южной Кореи предупредил, что Юг немедленно накажет Север, если тот использует это как возможность для провокаций. Сообщает Чхве Мин Чжун.

ЧХВЕ МИН ЧЖУН, корреспондент Arirang: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын занимает позицию для стрельбы из автомата. В среду он посетил важнейшую военную базу и призвал усилить подготовку к войне. В четверг Центральное агентство новостей Кореи сообщило, что Ким приказал усилить «практические, реальные военные тренировки».

Ким подчеркнул, что это позволит режиму подавлять врагов «непреодолимой силой» и сдерживать малейшие попытки развязать войну.

Визит состоялся через два дня после того, как Южная Корея и США начали военные учения «Freedom Shield», призванные усилить сдерживание Северной Кореи. По словам эксперта, высказывания Кима — это явный шаг, направленный на противодействие учениям союзников.

ЯН МУ ЧЖИН, президент Университета по изучению Северной Кореи: Похоже, что высказывания Кима в какой-то мере направлены на противодействие военным учениям Сеула и Вашингтона. Внутри страны Ким ободрил военных, и солдаты пообещали верность своему лидеру.

ЧХВЕ МИН ЧЖУН: Во время инспекции учений «Freedom Shield» в четверг министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик отверг высказывания Кима и приказал военным подготовиться к уничтожению режима в кратчайшие сроки, если он попытается вторгнуться на Юг. Министр также предупредил, что Южная Корея немедленно накажет Север, если тот использует учения как повод для провокации. Северная Корея не раз запускала ракеты в знак протеста против военных учений Сеула и Вашингтона.

Между тем, министерство обороны Сеула в четверг назвало высказывания Кима «нелогичными».

ЧОН ХА ГЮ, официальный представитель Министерства обороны Южной Кореи: Именно Северная Корея напрямую нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и наращивает ядерные и ракетные угрозы на Корейском полуострове, одновременно пытаясь развязать войну. Мы считаем, что именно Северная Корея поступает неправильно и абсурдно.

ЧХВЕ МИН ЧЖУН: Министерство ещё раз повторило, что комбинированные учения, ежегодно проводимые Южной Кореей и США, носят оборонительный характер. Чхве Мин Чжун, Arirang News.

Дата выхода в эфир 8 марта 2024 года.