Arirang: Ким Чен Ын лично порулил военной новинкой Пхеньяна — «самым мощным в мире танком»

19:10 Базылюк занимает последнее место после короткой программы в финале юниорского ГП В Сочи фигуристки представили короткие программы в рамках финала Гран-при России-2023/24 среди юниоров.

19:07 Богомаз: ВСУ ударили по селу Соловьёвка в Брянской области Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Соловьёвка Климовского района.

19:06 Трусова рассказала, в каком шоу хотела бы принять участие Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова ответила, в каком шоу хотела бы выступить в качестве участника.

19:06 Центр общения старшего поколения открылся в Кургане Центр общения старшего поколения начал работу в Кургане, где пожилых жителей будут в том числе учить пользоваться смартфонами и планшетами.

19:06 Путин рассказал о мечте Собчака при запуске строительства ВСМ Москва — Петербург Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы. Об этом рассказал на церемонии начала строительства ВСМ Москва — Петербург президент Владимир Путин, который работал в петербургской администрации в 1990-е годы.

19:02 Трусова — о первых соревнованиях: мама рассказывала, что я была почти невменяемая Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своих первых соревнованиях.

19:01 Руководитель команды «Формулы-1» Mercedes попал в аварию на съёмках сериала Netflix Глава команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вольф попал в аварию в ходе съёмок сериала Netflix Drive to Survive.

19:01 В Киргизии скончался участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев Бывший игрок команды КВН «Азия микс» Марат Джуманалиев скончался в Киргизии на 44-м году жизни.

19:00 Трусова: есть желание попробовать себя в кино, но не уверена, что получится Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова заявила о желании сняться в кино.

18:54 В Союзлегпроме заявили о более активной конкуренции между российскими марками с 2023 года Вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов заявил о более активной конкуренции между отечественными брендами с середины 2023 года.

18:48 Аналитики объяснили важность Арктики для России в военном и экономическом плане Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина и политолог Евгений Михайлов объяснили в беседе с RT важность Арктического региона для России.

18:48 Трусова — об учёбе на журфаке: очень много нужно читать, мне это непривычно Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова ответила на вопрос, любит ли она читать книги.

18:48 Уткин — об увольнении Ивича: это решение одного человека Спортивный журналист Василий Уткин высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

18:47 Агент Сафонов: сейчас «Спартак» ближе к Медиалиге, чем к РПЛ Известный агент Алексей Сафонов выступил с жёсткой критикой в адрес московского «Спартака».

18:47 Собянин доложил Путину о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минтранса России Виталий Савельев и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров доложили российскому президенту Владимиру Путину о старте строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

18:45 В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку Суд приговорил к 13,5 года колонии строгого режима жителя Рязанской области, который похитил 14-летнюю девочку.

18:43 Чемпионку России среди юниоров в беге отстранили на три года за допинг Чемпионка России среди юниоров в беге на 3 тыс. м Анастасия Куницына дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил.

18:38 World Athletics не признает результаты, которые будут показаны на Играх дружбы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не признает результаты, которые будут показаны на Играх дружбы в России.

18:36 Петржела считает, что Дзюбе пора заканчивать с футболом Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в текущем сезоне.

18:35 Доступ в Опукский и Казантипский заповедники в Крыму откроют в апреле Доступ в Опукский и Казантипский заповедники в Крыму откроют в начале апреля, заявили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

18:33 Столтенберг: ВСУ использовали ракеты НАТО для ударов по Черноморскому флоту Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинские войска в течение последних двух лет пытались наносить удары по Черноморскому флоту с помощью поставленных НАТО ракет.

18:33 La Gazzetta dello Sport: «Милану» грозит исключение из еврокубков Футбольный клуб «Милан» может быть отстранён от выступления в еврокубках из-за финансовой сделки по передаче акций.

18:32 ЕП потребовал от России вернуть переданное в 1916 году золото Европейский парламент потребовал от России вернуть назад в Румынию её «национальное достояние», в том числе золотой запас и остальные культурные ценности.

18:32 В Самаре вандалы разбили остановку для трамваев В Самаре МВД начало проверку из-за разбитой вандалами остановки для трамваев.

18:29 Россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания Согласно новому исследованию, россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания.

18:24 ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о нападении на судно у йеменского порта Адена.

18:24 Федерер признался, что не скучает по теннису Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о жизни после завершения карьеры.

18:22 Капитан «Амура» Шевченко предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки Нападающий команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Дмитрий Шевченко считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин за два года побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

18:19 В Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Масленицы Масленичные гулянья в Ижевске пройдут 17 марта. Мероприятия будут организованы на нескольких площадках, в том числе на Центральной площади и в парке «Тишино».

18:19 У японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,7 Вблизи японской префектуры Фукусима у берегов острова Хонсю зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7. В регионе на некоторое время была объявлена угроза цунами.

18:16 «Спартак» пропустил от «Оренбурга» на десятой минуте ответного матча Кубка России «Оренбург» открыл счёт в ответном матче со «Спартаком» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

18:14 Шерпа Бразилии: G20 не будет площадкой для переговоров по Украине G20 не станет платформой для переговоров по урегулированию кризиса на Украине, заявил шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу.

18:14 L'Equipe: Мбаппе может пропустить ОИ-2024, «Реал» не хочет отпускать его на турнир Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить домашнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

18:14 Во Владивостоке спасли истощённого тюленя, которого выбросило на берег Во Владивостоке спасли маленького истощённого тюленя, которого выбросило на берег. После лечения и восстановления его выпустят обратно в море, рассказали RT в Приморском центре подводных исследований.

18:12 В Подмосковье объём привлечённых инвестиций вырос в 2,5 раза за десять лет В Московской области объём привлечённых инвестиций вырос более чем в 2,5 раза за десять лет, заявила зампред правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

18:10 Глава СВР Нарышкин: Россия знает цену миру и дорожит им, как никто другой Россия знает цену миру, как никто другой, и дорожит миром так, как никакая другая страна, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в мартовском выпуске журнала «Разведчик».

18:10 Бородавко: иногда смотрю повторы каких-то гонок в Европе, но не так пристально Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, смотрит ли он европейские чемпионаты.

18:05 Вирусолог Викулов назвал хроническую усталость симптомом постковидного синдрома Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о симптомах постковидного синдрома.

18:05 Бородавко: Большунову тяжело заходят спринты из-за быстрого принятия решений Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какая из дистанций заходит Александру Большунову наиболее тяжело.

18:04 В Испании считают необходимым судить Рубиалеса за поцелуй футболистки Эрмосо Национальная судебная коллегия Испании настаивает на необходимости привлечения к ответственности экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки национальной команды страны Дженнифер Эрмосо.

18:01 Психолог Лялина объяснила феномен «синдрома отпуска» Эксперт Moscow Business School в области HR Ирина Лялина рассказала об особенностях «синдрома отпуска».

18:00 Advance: на Украине боятся прорыва российской армии после потери Авдеевки На Украине боятся, что российские военные могут совершить прорыв после взятия под контроль Авдеевки, говорится в материале Advance.

18:00 Численность населения Тюмени превысила 861 тысячу человек Численность населения Тюмени на 1 января 2024 года составила 861 096 человек.

18:00 Собянин: Кольцевая линия перевозит 1,2 млн пассажиров в будни Кольцевая линия Московского метрополитена перевозит около 1,2 млн пассажиров в будни, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

17:59 Создана экскурсия в Московский академический театр сатиры Разработана специальная экскурсионная программ к 100-летнему юбилею Московского академического театра сатиры.

17:59 HR-специалист Лоикова посоветовала тщательно изучать описание вакансии Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, как избежать мошенников среди работодателей.

17:59 Психолог Наумова объяснила доверие пожилых людей мошенникам Семейный психолог Наталья Наумова рассказала, почему многие пожилые люди доверяют мошенникам.

17:59 В галерее имени Айвазовского в Крыму открылась экспозиция главного корпуса В картинной галерее имени Айвазовского в Феодосии возобновила работу экспозиция главного корпуса, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

17:59 Специалист Кропачева объяснила необходимость проверять кредитный рейтинг Руководитель семейного агентства недвижимости Юлия Кропачева рассказала, почему стоит проверять кредитный рейтинг.