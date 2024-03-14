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Arirang: Ким Чен Ын лично порулил военной новинкой Пхеньяна — «самым мощным в мире танком»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Государственное информационное агентство Северной Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии Ким Чен Ына, который присутствовал на учебных манёврах и даже лично управлял новым танком. Как сообщается, Ким выразил большое удовлетворение ударной мощью и манёвренностью новой боевой машины, назвав этот танк «самым мощным в мире». Причём Пхеньян распространил эти сообщения в тот момент, когда Сеул и Вашингтон также проводят военные учения Freedom Shield («Щит свободы»), передаёт Arirang.

Северная Корея представила свой новый боевой танк, который Ким Чен Ын охарактеризовал как «самый мощный в мире». 

В то время как Сеул и Вашингтон проводят совместные военные учения Freedom Shield («Щит свободы»), государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало в четверг фотографии Кима, который управлял новым северокорейским танком в ходе учений, состоявшихся за день до этого.

Как сообщается, он выразил большое удовлетворение ударной мощью и манёвренностью боевой машины, подчеркнув необходимость готовиться к войне.

В сообщениях также готовится, что этот танк представляет собой модернизированную версию того, который был представлен северокорейским режимом во время военного парада в октябре 2020 года.

Дата выхода в эфир 14 марта 2024 года. 

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источник
Arirang Корея, Республика Азия
теги
Азия армия военная техника Ким Чен Ын оборона оружие Пхеньян Северная Корея танк
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