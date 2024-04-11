Прекратите вооружать Украину — Weltwoche об открытом письме к Шольцу от муниципальных политиков

Муниципальные депутаты восточногерманского региона Уккермарк написали Шольцу открытое письмо с просьбой остановить поставки оружия на Украину. Подписались под этим письмом не только оппозиционные депутаты от АдГ, но и члены СДПГ, ХДС, СвДП, то есть от партий, входящих в правящую коалицию. Шеф-редактор Die Weltwoche отмечает, что, хотя это письмо вызвало возмущение в немецких медиа, оно говорит о росте сомнений среди локальных политиков к курсу Берлина.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: В Уккермарке* множество партийных объединений собрались вместе, чтобы направить канцлеру открытое письмо с просьбой о мире. «Прекратите поставки оружия на Украину». Там участвуют отделения партий, например из «Родины», то есть из самого правого спектра, АдГ тоже там, но и СДПГ, СвДП, «Свободные избиратели» в этом поучаствовали.

А теперь немецкие СМИ, конечно же, возмущаются, что, по их мнению, там не только пристойные партии. Но это показывает, что в партийном ландшафте Германии всё больше сомневаются в стратегии и политике своего собственного правительства.

Дата публикации 11 апреля 2024 года.

* Уккермарк — регион и административный округ на северо-востоке федеральной земли Бранденбург (прим. ИноТВ).