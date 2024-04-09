Die Weltwoche: вместо призывов к переговорам немецкая пресса продолжает делать из России монстра

Немецкие СМИ однобоко освещают конфликт на Украине, считает обозреватель Die Weltwoche Роджер Кёппель. Газеты в Германии набросились на экс-канцлера Герхарда Шрёдера с язвительной критикой, когда он высказал предложение о переговорах с Владимиром Путиным, а между тем, стоило бы рассмотреть такую перспективу — тем более, что рано или поздно вести диалог с Москвой всё-таки придётся, уверен швейцарский журналист.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, обозреватель Die Weltwoche: по теме Украины мне не хватает в немецких газетах голоса, который бы безусловно высказывал совершенно иную точку зрения. Например, выступающий за переговоры для упразднения образа врага, для нахождения взаимопонимания, для решения — возможно, в духе нейтральной Украины и пункта об отсутствии дискриминации для русскоговорящих украинцев. Об этом мы, однако, читаем очень и очень мало. Вместо этого на глаза попадаются сегодняшние заголовки: немецкая бригада против России в Литве — теперь немецкие танки будут на восточном фланге НАТО. Цитируются слова с украинской стороны, что русские будут без разбора убивать интеллигентов. То есть, из России продолжают делать монстра за счёт или, скажем так, место переговоров, вместо призыва к переговорам.

И единственный заметный голос, который немного иначе расставляет акценты, принадлежит бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, который 7-го апреля отметил свой 80-ый день рождения. Но и тут СМИ, разумеется, обрушились на него, весь мир начал к нему придираться. Потом в FAZ вышел этот фильм, в котором крайне негативно говорится о Шрёдере. Он сам говорит в интервью, которое я прочитал в швейцарской воскресной газете, что не видит повода для изменения своей позиции. По его мнению, Путин хочет прекратить войну на Украине, и это нужно поддержать соответствующим образом действий.

Естественно, в Германии тут сразу зазвучала язвительная, насмешливая и возмущённая критика, но почему бы, в самом деле, не посмотреть внимательнее на эту перспективу? Тем более что нам приходится признать, что то, что мы сейчас делаем, вся эта санкционная и конфронтационная политика не привели к успеху.

Немецкие газеты об этом пока сообщают мало или, может быть, мелким шрифтом, мне это пока на глаза не попадалось, но в швейцарской прессе это довольно большая тема: Зеленский посылает сигнал бедствия — без американской помощи, без американского оружия они проиграют эту войну. Это означает, что с перспективой переговоров всё равно придётся подружиться. И тем важнее могут оказаться такие личности, как бывший немецкий канцлер.

Дата публикации 08 апреля 2024 года.