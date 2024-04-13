Оборонный сектор Франции находится в очень плохом состоянии и поставки вооружения Украине только усугубляют проблемы, заявила в интервью France info кандидат от «Реконкисты» на выборах в Европарламент Марион Марешаль. В словах Макрона об отправке западных войск она видит «серьёзную политическую ошибку»: по её мнению, «Франция не должна воевать вместо» Украины.

«Безответственными» поставками оружия Киеву Париж разваливает собственный оборонный сектор, считает кандидат от «Реконкисты» на выборах в Европарламент Марион Марешаль. В интервью France info она подчеркнула, что «Франция не должна воевать вместо» Украины.

По словам экс-депутата Нацсобрания, в случае войны высокой интенсивности французская армия не смогла бы защитить границы и целостность территории своей страны, потому что её оборона находится «в очень плохом состоянии». Марешаль утверждает, что возобновления производства оружия во Франции недостаточно: долгое время госзаказы правительства не соответствовали его нуждам и стремлениям.

Кандидат от «Реконкисты» видит в словах Макрона об отправке войск на Украину «серьёзную политическую ошибку», потому что ни одна страна НАТО не поддержала его предложение. В результате президент «в какой-то степени ослабил положение Украины и укрепил позиции Владимира Путина».

Кроме того, Марион Марешаль против вступления Украины в ЕС и НАТО. Она отмечает, что США также не хотят принимать её в альянс, потому что «это автоматически приведёт к третьей мировой войне».