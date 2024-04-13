Экс-депутат Марешаль: поставки оружия Украине подрывают оборону Франции

09:18
Кузьменко: это мой второй сезон НХЛ, и для меня весь процесс интересен
Нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко рассказал об адаптации в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
09:15
Депутат Колесников заявил о покушении ВСУ в Запорожской области
Участвующий в спецоперации на Украине депутат Государственной думы Олег Колесников рассказал о покушении на него в Запорожской области.
09:07
МЧС: из-за паводка в Казахстане с марта эвакуировали более 100 тысяч человек
Более 100 тыс. человек эвакуировали в Казахстане из паводковых зон с начала марта, сообщил на брифинге старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Сайпаш Ерасыл.
09:03
Определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции
Стали известны все команды плей-офф Кубка Стэнли от Западного дивизиона.
08:54
В Бурятии перевернулся микроавтобус
Микроавтобус перевернулся в Баргузинском районе Бурятии, сообщили в региональной прокуратуре.
08:50
Хуснутдинов — о первом голе в НХЛ: это мечта
Нападающий «Миннесота Уайлд» Марат Хуснутдинов высказался о своём дебютном голе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
08:45
Власти: в Оренбургской области за сутки 1645 жилых домов освободилось от воды
В Оренбургской области за сутки освободилось от воды 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
08:43
Хет-трик Кузьменко принёс «Калгари» победу над «Анахаймом» в матче НХЛ
«Калгари Флэймз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:38
Глава МЧС Куренков осматривает пострадавшие от паводка районы Алтайского края
Глава МЧС Александр Куренков с вертолёта оценивает паводковую ситуацию в Алтайском крае.
08:31
Дебютный гол Хуснутдинова в НХЛ не помог «Миннесоте» победить «Вегас»
«Миннесота Уайлд» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
08:28
Экс-посла США в Боливии осудили на 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы
Суд в США приговорил бывшего американского посла в Боливии Мануэля Рочу к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы.
08:22
Свечников набрал 50-е очко в текущем сезоне НХЛ
Российский нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей в матче с «Сент-Луис Блюз».
08:18
В подконтрольных ВСУ районах Херсонской области повреждён объект инфраструктуры
Объект припортовой инфраструктуры получил повреждения в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области.
08:10
Перевод энергоблока №4 ЗАЭС в режим «холодный останов» прошёл штатно
Реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние «холодный останов», работы выполнены штатно.
08:10
Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ
«Каролина Харрикейнз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:05
В Орске за сутки вода ушла с территорий 1,2 тысячи домов
Свыше 3,8 тыс. индивидуальных и 105 многоквартирных домов остаются подтопленными в Орске, вода ушла с территорий 1,2 тыс. домов.
08:00
Рабаданов победил Ренфро единогласным решением судей на турнире PFL 2
Российский боец Гаджи Рабаданов одержал победу над американцем Соломоном Ренфро на турнире PFL 2 в Лас-Вегасе (США).
07:56
Мэрия Антальи: турсектор надеется, что Россия и Турция найдут решение по платежам
Представители туристического сектора Турции ожидают, что Москва и Анкара смогут найти формулу для решения проблемы с платежами.
07:46
Полянский назвал заявление Кисиды о «ядерных угрозах» России стыдом и позором
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды в конгрессе США о «ядерных угрозах» России.
07:31
МЧС: в Южно-Сахалинске с 14 апреля ожидается затопление сельхозугодий и дорог
С 14 апреля ожидается затопление сельхозугодий, дорог и отдельных хозяйственных объектов нижней части Южно-Сахалинска.
07:27
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области.
07:11
Паслер: уровень реки Урал в Орске упал к утру 13 апреля ещё на 23 см
Снижение уровня реки Урал в пострадавшем от паводка Орске Оренбургской области произошло на 23 см к утру 13 апреля.
07:07
На выставке «Россия» встретили День космонавтики концертом и шествием с космонавтами
На выставке «Россия» отметили День космонавтики. Одним из ключевых событий дня стало грандиозное шествие «Время России! Время вперёд!».
06:55
Теплоснабжение 12 домов в Оренбурге остановлено из-за подтопления котельной
Работа оренбургской котельной «Трикотажная фабрика» остановлена, тепло и горячая вода не подаются в 12 домов из-за подтопления.
06:52
Пушков: озвученное Шольцем условие для разговора с Путиным не отвечает реалиям
Условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с российским лидером Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям.
06:47
Уровень воды в Урале в Оренбурге вырос на 42 см за сутки
Уровень воды в Урале в Оренбурге вырос на 42 см за сутки — до 1171 см.
06:31
Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 7 см за 12 часов
Увеличение уровня воды в реке Тобол на территории Кургана составило 7 см за 12 часов.
06:25
Посольство Украины в Черногории возмутил логотип телеканала, похожий на букву Z
Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра 2 якобы напоминает букву Z.
06:21
Кимаковский: ВС России стремятся поразить на Украине заводы по производству БПЛА
Российские войска стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
06:01
Кимаковский: ВСУ по всему фронту в ДНР испытывают острую нехватку техники
Украинским войскам на донецких фронтах не хватает техники, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
06:00
Терапевт Антонов рассказал, каким должен быть питьевой режим весной
Терапевт Максим Антонов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказал в беседе с RT, что для правильной работы организма человеку необходимо в сутки придерживаться минимального питьевого режима — 30—40 мл воды на 1 кг веса.
05:50
Сальдо: иностранные наёмники в ВСУ служат в заградотрядах
Иностранные наёмники в оккупированной ВСУ части Херсонской области служат в заградительных отрядах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
05:37
Кимаковский: идущие на «мясные штурмы» солдаты ВСУ охотней переходят на сторону России
Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что солдаты ВСУ охотнее переходят на российскую сторону, когда убеждаются, что их посылают на «мясные штурмы».
05:30
Россиянам дали советы, как распознать фейки и защититься от них
Кандидат педагогических наук доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Ирина Стрижова рассказала в беседе с RT об основных причинах распространения фейков.
05:22
Тульские десантники подавили огневые точки ВСУ на Северском направлении
Тульские десантники из состава Южной группировки российских войск подавили огнём из миномётов огневые точки ВСУ и уничтожили пытавшуюся закрепиться пехоту на Северском направлении.
05:17
Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий
Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 «Тулумбас», предназначенными для поражения особо прочных укрытий.
05:07
Силы ПВО сбили беспилотники RAM X и «Лелека-100» на Купянском направлении
Начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма заявил, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы группировки сбили беспилотные летательные аппараты RAM X и «Лелека-100» ВСУ на Купянском направлении.
05:04
ВС России отразили контратаку ВСУ у Артёмовки на Купянском направлении
Подразделения Западной группировки войск отразили контратаку штурмовых групп 103-й бригады теробороны ВСУ в районе населённого пункта Артёмовка на Купянском направлении.
05:03
ВСУ потеряли до 210 военных на Купянском направлении
Украинские войска потеряли на Купянском направлении до 210 военнослужащих.
05:00
Аналитики рассказали, где россияне планируют отдыхать этой весной и летом
В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что в лидерах по внутрироссийским направлениям этой весной Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Подмосковье, Казань и Карелия.
04:48
РИА Новости: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова как покушение на убийство общеопасным способом.
04:24
Конгрессвумен Грин: проект помощи Киеву могут представить на следующей неделе
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, вероятнее всего, на следующей неделе представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине.
04:19
Кимаковский: ВС России лишили ВСУ возможности выстраивать первую линию обороны в ДНР
Украинские войска в ДНР потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии боевого соприкосновения и занимаются вторым и третьим.
04:10
WSJ: США на фоне опасений по атаке Ирана на Израиль переместили два эсминца
США на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю передислоцировали два эсминца.
04:04
NYP: центры с нелегалами у границы США с Мексикой в Сан-Диего заполнены на 245%
Центры пограничного патруля США в Сан-Диего заполнены на 245%.
03:50
Посол КНР в США: Пекин не вовлечён в конфликт на Украине
Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нём и просит США не мешать «обычным отношениям» между Пекином и Москвой.
03:36
Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал жителей страны запасаться генераторами
Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и запастись генераторами.
03:31
Австрия призвала своих граждан покинуть Иран из-за напряжённости в регионе
В МИД Австрии призвали граждан республики воздержаться от поездок в Иран и покинуть страну тех, кто там уже находится.
03:23
Экс-подполковник СБУ назвал решение об АТО началом гражданской войны на Украине
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров выразил мнение в интервью РИА Новости, что уже в момент провозглашения Киевом начала операции против востока Украины в 2014 году было понятно, что страна «вползает в гражданскую войну», так как для выполнения задач привлекалась армия.
02:42
Антонов назвал запрет США на импорт российских металлов политизированным шагом
Введённый США запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля является неоправданным и политизированным шагом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.