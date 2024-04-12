NBC: украинскому фронту грозит крах под натиском российского наступления

ВСУ, испытывающие снарядный голод и нехватку живой силы, отчаянно пытаются остановить коллапс на линии фронта. Положение украинской армии усугубляется из-за усиливающихся российских атак и нежелания Вашингтона одобрять Киеву новый пакет помощи, передаёт NBC.
Украинская армия пытается остановить коллапс на линии фронта. Ситуацию усугубляют нарастающие российские атаки и задержка американской помощи, в результате чего Киев и его союзники «сталкиваются с вероятностью болезненного поражения», пишет NBC.
ВСУ отчаянно стараются удержать свои позиции на широком театре боевых действий, но они так и не решили проблему, которая вынудила их оставить Авдеевку. «Ничего не изменилось: у нас не было снарядов тогда — у нас нет снарядов и сейчас. Русские продолжают наступать, не останавливаясь», — признался телеканалу украинский сержант-артиллерист.
Более того, кризис на поле боя всё чаще становится кризисом в воздухе. Россия возобновила удары ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины, пользуясь её дефицитом систем ПВО, подчёркивает NBC.
В интервью телеканалу эксперт корпорации RAND Брайден Спёрлинг предположил, что киевской армии необходимо окапываться. Вместе тем он выразил опасение, что с учётом нехватки личного состава ВСУ в их оборонительных позициях может возникнуть брешь, которую не удастся заполнить, что может привести к «довольно большому краху, если русские смогут этим воспользоваться».
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