В Европе всё большую популярность набирают крайне правые политики, поддерживающие Владимира Путина, пишет обозреватель The Guardian Армида ван Рэй. Дальнейшее укрепление этих пророссийских сил лишит Евросоюз возможности координировать необходимую поддержку Киева, что станет трагедией для Украины, считает автор.
«Пропутинские ультраправые набирают популярность в Европе — и это может обернуться трагедией для Украины», — пишет обозреватель The Guardian Армида ван Рэй.
Недавняя победа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии — это лишь последний триумф крайне правых в Европе. Хотя в этой стране роль президента во многом символична, его победа над своим проевропейским соперником с комфортным перевесом в шесть процентных пунктов консолидирует власть премьер-министра Роберта Фицо. Триумф Пеллегрини стал очередной победой политиков, поддерживающих Владимира Путина в Европе, говорится в статье.
Общественная поддержка ультраправых распространяется по всему континенту. В Нидерландах и Португалии на последних национальных выборах крайне правые партии также наблюдали рост поддержки со стороны избирателей.
В Европе складывается ощущение, что ультраправые набирают обороты и выходят за пределы своей привычной электоральной базы.
Рост поддержки и влияния ультраправых сил, поддерживающих Путина, представляет для Европы серьёзную угрозу безопасности. Эта коалиция, в которую входят Австрийская партия свободы и Национальное объединение Марин Ле Пен во Франции, не рассматривает Россию как серьёзную угрозу безопасности и не желает поддерживать столь необходимую координацию с НАТО в области политики безопасности и обороны.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе это лишит ЕС возможности координировать необходимую поддержку Украины, что станет трагедией для украинского народа. А в долгосрочной перспективе это сделает европейские страны уязвимыми для иностранного враждебного вмешательства во все аспекты жизни, что в конечном итоге фундаментально подорвёт принципы демократии.
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