Guardian: страны ЕС испытывают серьёзные проблемы в сфере верховенства закона
Соблюдение принципа верховенства закона во всём Евросоюзе падает, пишет The Guardian. Европейские правительства продолжают ослаблять правовые и демократические механизмы балансирования, в том числе резко ограничивая право на протест, предупреждает ведущая сеть по защите гражданских свобод.
Как заявил исполнительный директор Союза защиты гражданских свобод в Европе (Liberties) Балаж Денеш, ежегодный доклад этой организации, который используется Еврокомиссией для мониторинга соблюдения принципа верховенства закона, показал, что необходимо принять срочные меры в отношении явного регресса в этой сфере. По его словам, правозащитников беспокоит «отсутствие серьёзного анализа того, что на самом деле происходит», и недостаточное применение регулирующих инструментов ЕС.
Некоторые европейские правительства намеренно разрушают систему сдержек и противовесов, в то время как Брюссель остаётся «сторонним наблюдателем», вместо того чтобы использовать такие меры, как судебное разбирательство или условное замораживание финансирования, подчеркнул Денеш. По его мнению, пример Венгрии, где системные проблемы в сфере верховенства права остаются нерешёнными, наглядно демонстрирует, «насколько плохо могут обернуться дела».
Как говорится в 600-страничном докладе Liberties, составленном при участии 37 правозащитных групп из 19 стран, в таких демократических государствах с многопартийной системой, как Франция, Германия и Бельгия, проблемы с верховенством закона проявляются спорадически. В частности, во Франции прошлогодние пенсионные изменения были приняты «в результате явно недемократического законодательного процесса», а журналистов в Германии подвергают уголовному преследованию за публикацию некоторых судебных решений.
Однако в тех странах, где ультраправые партии находятся у власти, таких как Италия и Швеция, ситуация в этой сфере постоянно ухудшается и рискует превратиться в системную проблему. Местные правозащитные организации сообщают о регрессе в таких областях, как система правосудия, свобода слова и плюрализм в СМИ, гражданское общество и права человека, пишет The Guardian.
В то время как в странах Восточной Европы, включая Словакию, Словению и Польшу, степень соблюдения принципа верховенства закона может быстро меняться как в сторону улучшения, так и в сторону упадка, поясняется в статье. Кроме нападок на НПО, в целом ряде европейских стран в 2023 году также ужесточились ограничения на мирные протесты, особенно в отношении пропалестинских демонстраций и акций в защиту климата.
Как отмечается в докладе, серьёзной проблемой для Евросоюза остаётся игнорирование прав беженцев и мигрантов, включая несовершеннолетних. Правозащитники также обеспокоены словесными и физическими нападками на журналистов, которые были зафиксированы в 2023 году в 10 европейских странах, и попытками политиков оказать давление на систему правосудия, включая отказ от исполнения судебных решений, заключает The Guardian.
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