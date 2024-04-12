Из-за огромных потерь Киев запретил солдатам ВСУ демобилизацию, даже если они находятся на фронте не первый год. Для военных это стало ошеломляющей новостью. Одновременно военкоматы устроили настоящую охоту на тех, кого ещё не призвали, сообщает Al Jazeera.

Столкнувшись с нехваткой личного состава, руководство Украины отказалось отпустить по домам тех, кто долгое время находился на фронте. Новость об этом ошеломила военных. Более ранние версии закона предусматривали демобилизацию после 36 месяцев службы, сообщает Al Jazeera.

С учётом провала прошлогоднего контрнаступления и многомесячных задержек западной военной помощи солдаты понимают, что их служба отныне может закончиться только инвалидностью или смертью.

«Правительство их унизило и обидело, — сказала телеканалу жена военнослужащего Алина, живущая в Киеве с двумя детьми. — Они не вечны. Они хотят видеть, как растут их дети, быть дома».

Положение о демобилизации было отменено по требованию высшего руководства Украины. Закон был принят только потому, что его поддержала партия Зеленского «Слуга народа».

В феврале 2022 года украинские добровольцы заполонили призывные пункты, но этот энтузиазм быстро угас после известий о тяжёлых потерях и ужасных условиях в окопах и казармах, на фоне коррупции офицеров и снабженцев, многие из которых накопили миллионы долларов и купили дорогую недвижимость на Украине и в Европе.

Теперь у каждого мужчины призывного возраста будет 60 дней, чтобы зарегистрироваться лично или через электронный реестр, а тех, кто этого не сделает, будут считать уклонистами.

Потенциальные солдаты ударились в бега: они избегают появляться в общественных местах или пользоваться транспортом. Некоторых просят прийти в военкомат якобы для уточнения данных — но они никогда не выходят оттуда в штатском.

«Пятеро моих знакомых пошли в военкомат и не вернулись, потому что их сразу отправили на тренировочные базы», — рассказала телеканалу Татьяна Божко, которая работает в больничной столовой на севере Киева.