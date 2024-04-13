Les Echos: конфликт на Украине привёл к спаду в мировой торговле

Впервые за три года в мировой торговле наблюдается снижение товарооборота, на которое повлияло падение европейского импорта, приводит Les Echos данные Всемирной торговой организации (ВТО). Рост стоимости электроэнергии и инфляция, вызванные украинским конфликтом, сократили в ЕС спрос на товары промышленного назначения.

В мировой торговле впервые с 2020 года наблюдается спад: согласно данным ВТО, товарооборот в 2023 году снизился на 1,2%, пишет Les Echos. В пересчёте на стоимость среднее значение экспорта и импорта сократилось на 5% и достигло $24 010 млрд.

Главной причиной такого спада стали последствия украинского кризиса для Евросоюза, на который приходится 37% мировой торговли. Если европейский экспорт вырос на 2%, то импорт упал на 14%. Инфляция и рост стоимости электроэнергии затормозили потребление товаров промышленного назначения: импорт из США снизился на 6%, а из Китая — на 22%.

Хотя ВТО прогнозирует рост объёмов мировой торговли на 2,6% в этом году и на 3,3% — в следующем, геополитические проблемы могут скорректировать эти цифры. Конфликт на Ближнем Востоке прервал морские поставки между Европой и Азией, напряжённость между Китаем и США может привести к расколу в мировой торговле, а усиление протекционистской политики — подорвать её восстановление.