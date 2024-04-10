Foreign Affairs: Западу не удастся вбить клин между Россией и Китаем

Вопреки расчётам Запада, пренебрежительно относившегося к сближению Москвы и Пекина, Китай и Россия сейчас находятся в более тесных отношениях, чем когда-либо с 1950-х годов, пишет Foreign Affairs. При этом издание призывает Запад отказаться от «тщетных попыток» вбить клин между ними и вместо этого подготовиться к длительному периоду одновременной конфронтации с двумя ядерными державами.

Всего десять лет назад большинство официальных лиц в США и странах Европы пренебрежительно относились к прочности формирующегося между Китаем и Россией партнёрства, полагая, что «показное» сближение Москвы и Пекина обречено на провал. Они считали, что отношения будут подорваны растущей асимметрией сил в пользу Китая, сохраняющимся недоверием между двумя соседями из-за ряда исторических споров, а также культурной дистанцией. Более того, они рассчитывали, что Пекин всегда будет ценить свои связи с Вашингтоном и его союзниками, а Москва — опасаться усиления Пекина и искать противовес на Западе.

Однако, пишет Foreign Affairs, реальность такова, что Китай и Россия сейчас находятся в более тесных отношениях, чем когда-либо с 1950-х годов. Процесс сближения начался ещё в 2014 году, но получил новый импульс после начала российской спецоперации на Украине.

Несмотря на то что изначально Поднебесная старалась занять выжидательную позицию, большинство имеющихся данных показывают, что за два года, прошедших с начала украинского конфликта, отношения между Китаем и Россией стали гораздо более прочными. Страны расширили экономические и торговые связи, а также заметно сблизились в области безопасности и военного сотрудничества.

Общее потепление отношений отражается и в опросах общественного мнения в России, в том числе и в последних данных, полученных совместными усилиями Фонда Карнеги и «Левада-Центра»*. В конце 2023 года 85% россиян относились к Китаю положительно, в то время как только 6% имели негативное мнение о стране. Более половины опрошенных россиян заявили, что хотят, чтобы их дети изучали китайский язык.

Как отмечает издание, всё это во многом связано с сознательными усилиями лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, но также является побочным продуктом углубляющегося раскола между Западом и обеими странами. В связи с этим Запад должен отказаться от «тщетных попыток вбить клин» между Москвой и Пекином и вместо этого подготовиться к длительному периоду одновременной конфронтации с двумя ядерными державами, пишет Foreign Affairs.

* АНО «Аналитический Центр Юрия Левады» («Левада-Центр») включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 05.09.2016.