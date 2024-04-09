Global Times: западным санкциям не подточить российско-китайское экономическое партнёрство

Запад пытается наращивать санкционное давление на Россию и Китай, пользуясь тесными отношениями между ними как поводом для того, чтобы создать дополнительные ограничения для китайских компаний, констатирует Global Times. Как полагает редакция издания, эти усилия успехом не увенчаются — ведь Пекин твёрдо намерен защищать свои интересы, а российско-китайские отношения демонстрируют большой потенциал.

Официальный визит в Пекин главы российского МИДа Сергея Лаврова в понедельник привлёк внимание многих наблюдателей, и это вполне объяснимо — ведь министр совершил поездку в момент, когда торговые отношения между Россией и Китаем пришли к важнейшему распутью, пишет Global Times в редакционной статье. Как поясняет редакция издания, тогда как Москва активно расширяет сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским рынком и планомерно наращивает взаимодействие с КНР, Запад усиливает санкционное давление, создавая серьёзные вызовы для российско-китайского экономического партнёрства.

Попытки западных стран создать Китаю неудобства в торговых отношениях с РФ связаны отнюдь не только с боевыми действиями на Украине — они также обусловлены стратегическими целями Вашингтона, который стремится сдержать КНР, подчёркивается в материале GT. В этом смысле партнёрство с Москвой выступает для Запада не более чем поводом навредить китайским компаниям и замедлить развитие промышленности страны, полагают журналисты газеты.

Впрочем, Китай готов сопротивляться: как разъяснил ещё в феврале официальный представитель МИД КНР Мао Нин, нормальные торговые отношения между Москвой и Пекином не могут и не будут подвергаться незаконному вмешательству третьих стран, а попытки ввести в одностороннем порядке незаконные санкции против китайских предприятий встретят решительный отпор, напоминает редакция Global Times.

Пекин твёрдо намерен защищать свои интересы в рамках междуародного законодательства, и политика США не заставит его поступиться своими принципами, предупреждает издание. А между тем, стабильный рост товарооборота между Россией и Китаем, а также переход на рубли и юани в торговле между ними, показывают, что партнёрство двух стран по-прежнему сохраяет серьёзный потенциал, который не подточит даже непростая международная обстановка, подытоживают журналисты GT.