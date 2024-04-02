GT: Китай способен к 2035 году обогнать США и стать крупнейшей экономикой мира

По прогнозам международных экспертов, уже к 2035 году Китай способен обогнать США по объёму ВВП и выйти на первое место в мире по масштабам экономики. Этот прогноз построен с учётом активной политики Пекина по модернизации, а также растущего курса юаня и его более активного использования на мировом рынке, поясняет Global Times. Эксперты также прогнозируют, что развивающиеся страны в целом вскоре станут основным двигателем глобального экономического роста.

Примерно к 2035 году Китай обгонит по объёму ВВП Соединённые Штаты Америки, благодаря чему он сможет стать крупнейшей в мире экономикой. Такой прогноз был недавно опубликован аналитическим центром, в состав которого входят эксперты из пяти стран: США, России, Канады, Индии и Китая, сообщает Global Times.



В этом докладе также указывается, что многообещающий и стабильный рост Китая будет способствовать общему развитию мировой экономики. По мнению экспертов, Пекин сохранит устойчивую динамику роста в 2024 году и выполнит свой годовой целевой показатель роста ВВП, одновременно решая существующие проблемы.



Также он сможет с высокой вероятностью обогнать США, если будет сохранять рост ВВП на уровне около 5% в течение следующих нескольких лет и хотя бы на уровне 4% далее до 2035 года, поясняется в статье. Этот прогноз построен с учётом повышающегося курса юаня и его более активного использования на мировом рынке.



Модернизация Китая строится на продвижении инновационных инициатив, углублении реформ и содействии зелёному развитию, благодаря внедрению новых качественных производительных сил. Чтобы разработать новые двигатели экономического роста, Китай будет стремиться модернизировать промышленную систему и развивать новые качественные производительные силы, пишет Global Times.



Некоторые западные страны критикуют стратегию Пекина, направленную на создание новых качественных производительных сил, за недостаточное внимание к потреблению. А также обвиняют его в том, что он наводняет мировой рынок дешëвой продукцией, на этот раз в сфере высоких технологий. Однако в действительности потребление в абсолютном выражении также продолжает расти и всё больше жителей Китай избавляются от бедности, подчёркивается в статье.



По оценкам экспертов, инвестиции Китая при этом гораздо более эффективны, чем инвестиции США. Кроме того, Китай уже является более крупной экономикой с точки зрения покупательной способности на душу населения. В докладе также говорится, что развивающиеся страны станут основным двигателем глобального экономического роста, а их высокие темпы роста могут позволить удвоить мировой ВВП уже в следующем десятилетии.