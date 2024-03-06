People's Daily: Запад лжёт о закате китайской экономики

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Пессимизм среди военных и недовольство Сырского — CNN о тревожном положении ВСУ после ухода из Авдеевки CNN
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CNN: пародисты на американском ТВ поиздевались над Байденом CNN
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«Как если бы Путин сбросил бомбу на Берлин» — FAZ об утечке военных данных Frankfurter Allgemeine
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El Periódico: украинская экономика из-за затяжного конфликта переходит в режим выживания El Periódico
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Лучше сдаться Путину, чем получить по заднице — французский комик о планах на случай вторжения России France 2
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Техасцев предупредили о «непатриотичных политиках», которые хотят отделить штат от США Dallas Morning News
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TN: президент Аргентины планирует посетить Украину
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне.
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Cumhuriyet: Запад пытается продлевать конфликт на Украине диверсиями против России
Страны Запада попытаются затянуть конфликт на Украине при помощи усилий военных специалистов и диверсий.
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Три фракции Госдумы предлагают повысить сумму маткапитала до 1 млн рублей
Представители трёх думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребёнка.
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Под Киевом разгорелся масштабный пожар
Масштабный пожар разгорелся под Киевом, сообщает Киевская городская администрация.
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Экс-генсек НАТО Расмуссен: Шольц медлительный, а Макрон занимается болтовней
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, назвав первого слишком медлительным и сомневающимся и отметив, что второй занимается «болтовней».
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Армия Израиля заявила о многочисленных пусках снарядов со стороны Ливана
Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала многочисленные пуски снарядов с территории Ливана по районам населённых пунктов Манара и Кирьят-Шмона на севере Израиля и нанесла удары по объектам военной инфраструктуры «Хезболлы».
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В Киевской области объявлена воздушная тревога
Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской области и ряде регионов Украины.
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«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл ПСЖ и вылетел из Лиги чемпионов
«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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«Бавария» разгромила «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над римским «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Молния ударила в самолёт, вылетевший из международного аэропорта Ванкувера
В борт авиакомпании Air Canada, направляющийся из международного аэропорта Ванкувера в Лондон, во время взлёта ударила молния.
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Василенко: американскую РСЗО HIMARS уничтожили на границе Херсонской области
Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что на границе региона российскими военными уничтожена американская реактивная система залпового огня HIMARS.
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Замминистра Хиппи: Лондон начнёт поставки снарядов Киеву с апреля по июнь
Великобритания начнёт поставки артиллерийских снарядов на Украину в период с апреля по июнь.
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Нурмагомедов назвал Аршавина лучшим футболистом в истории России
Бывший боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, кто лучший футболист в истории России.
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Захарова: США последовательны до педантизма и предают своих союзников не глядя
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в вопросе поддержки своих союзников последовательны до педантизма и предают их не глядя.
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Байден возмутился, что Коржик из «Улицы Сезам» недоедает печенья
Президент США Джо Байден возмутился, что мультяшный персонаж Коржик из «Улицы Сезам» недоедает из-за «шринкфляции» — уменьшения порций производителями для сохранения цены.
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Агент Сафонов считает, что ЦСКА будет бороться за 5—8 место в РПЛ
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о перспективах московского ЦСКА в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«СТРАНА.ua»: в Одессе прогремели взрывы
Взрывы произошли в Одессе на Украине.
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Президент Чехии Павел: Европа должна играть более весомую роль в поддержке Киева
Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее возможные варианты помощи этой стране.
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SOCIS: Залужный выиграл бы выборы на Украине в случае их проведения в 2024 году
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году.
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МИД Франции: в ЕС есть сомнения о возможностях долговременной поддержки Киева
В Евросоюзе нет уверенности в том, что страны смогут поддерживать Украину в длительной перспективе. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.
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Член горсовета Рима назвал позорным профашистское поведение фанатов «Лацио»
Советник по крупным мероприятиям, спорту и туризму городского совета Рима Алессандро Онорато прокомментировал поведение болельщиков «Лацио» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
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Пентагон: США на данный момент не планируют отправлять военных в Газу
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американская сторона пока не планирует отправлять военных в сектор Газа.
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Холанд признался, что раньше мог заплакать из-за поражений
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на критику из-за упущенных моментов.
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В Белом доме заявили, что киевские власти не просят иностранных войск
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что киевские власти не просят иностранных войск и хотят воевать самостоятельно.
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РИА Новости: глава МАГАТЭ прибыл в Россию
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи.
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Член британского парламента объяснил закрытие RT его популярностью в Британии
Избранный членом британского парламента от Рочдейла бывший ведущий собственного популярного шоу на RT Джордж Гэллоуэй в интервью заявил, что вещание канала запретили, так как он был слишком популярен среди британцев.
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Браташ объявил об изменениях в составе «Лады» после поражения «Авангарду»
Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ раскритиковал своих подопечных после поражения омскому «Авангарду» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Стоимость биткоина упала более чем на 10%
Цена биткоина снижалась в ходе торгов более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
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Эрдоган: Израиль ждут последствия в случае запрета палестинцам посещать святыни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил последствиями Израилю за возможный запрет палестинцам посещать святые места.
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FIA начинает проверку по фактам обвинений в адрес бен Сулайема
Шеф автоспортивного отдела ВВС Эндрю Бенсон сообщил, что Международная автомобильная федерация (FIA) подтвердила, что начинает проверку по фактам обвинений в адрес главы организации Мохаммеда бен Сулайема.
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Хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море
Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили о нанесении удара по двум эсминцам США в Красном море.
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В Тюменской области человек погиб в результате аварии
В УГИБДД по Тюменской области заявили, что на 35-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск человек погиб в результате того, что часть колеса автомобиля КамАЗ влетела в форточку эвакуатора, который двигался по соседней полосе.
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Слуцкий: в Китае выполняют твои требования в отличие от российских футболистов
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о работе в Китае.
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Личка заявил, что отказался бы перейти из «Динамо» в «Зенит»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объявил, что не покинет московский клуб до окончания контракта.
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В четырёх украинских регионах объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины. Об этом следует из данных официального ресурса для оповещения населения.
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Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Боснии и Герцеговины на матч с Украиной
Пресс-служба Боснийской федерации футбола опубликовала расширенный список игроков национальной команды на матч плей-офф отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года со сборной Украины.
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В подмосковной Истре возбудили дело из-за младенца с многочисленными переломами
Прокуратура Московской области заявила о возбуждении уголовного дела после обнаружения в подмосковной Истре младенца с переломами и гематомами.
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Фанаты «Лацио» скандировали фашистские кричалки перед матчем с «Баварией»
Болельщики римского «Лацио» скандировали фашистские кричалки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
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Нарышкин: в США негативно отнеслись к сбитию самолёта Ил-76 с пленными ВСУ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что высокопоставленные чиновники в США негативно отнеслись к удару украинской армии по самолёту Ил-76 в Белгородской области, перевозившему пленных ВСУ.
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Госдеп США: у ВСУ есть «план» по достижению побед на поле боя
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что у украинской армии есть «план» по достижению побед на поле боя.
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Путин по видеосвязи открыл три новых предприятия АПК в разных регионах
Президент России Владимир Путин в Ставрополе по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых производственных объектов.
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ЦСКА проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА потерпел поражение от казанского УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Военная хроника проанализировала уничтожение HIMARS ВСУ в районе Никаноровки
Военная хроника проанализировала уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ в районе Никаноровки в Донецкой Народной Республике.
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СКА обыграл «Торпедо» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Путин разрешил «Газпрому» самому ограничивать раскрытие информации
Президент России Владимир Путин разрешил «Газпрому» и его дочерним организациям ограничивать раскрытие информации.
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Нарышкин назвал нападение 7 октября «абсолютным провалом» разведки Израиля
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью для телеканала «Соловьёв LIVE», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1», назвал «абсолютным провалом» израильской разведки атаку ХАМАС 7 октября.
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Игрок «Зенита» Артур назвал судейство главной разницей футбола в России и Бразилии
Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Артур назвал главную разницу футбола в России и Бразилии.
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Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах
Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах.
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Григорян заявил, что его не интересует результат матча между Россией и Сербией
Российский тренер Александр Григорян перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии по футболу ответил на вопрос, есть ли опасение, что футболисты из топовых европейских клубов не приедут в Москву, боясь возможных последствий.
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Нарышкин: слова Макрона о военных на Украине опасны и безответственны
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военных на Украину ведут к развязыванию ядерной войны.