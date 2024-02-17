WION: БРИКС захватывает лидерство по темпам роста количества миллионеров

Согласно прогнозам, к 2033 году общее количество миллионеров в странах БРИКС вырастет на 85% — причём лидером по темпам роста благосостояния станет Индия, передаёт WION. А соответствующий показатель среди стран G7 составит лишь около 45% за тот же период. И хотя общий объём доступного для инвестирования благосостояния «Большой семёрки» более чем вдвое превышает ресурсы БРИКС, однако статистика по миллионерам демонстрирует изменения в глобальном экономическом ландшафте, отмечают эксперты.
И вскоре блок БРИКС возглавит глобальную тенденцию резкого роста числа миллионеров. Об этом говорится в новом отчёте консалтинговой компании по исследованию инвестиционных потоков.
Вы знаете, давайте посмотрим: как ожидается, общее число миллионеров в составе БРИКС вырастет на 85 процентов в ближайшие 10 лет. На данный момент в этом блоке насчитывается 1,6 миллиона физических лиц, обладающих инвестиционными активами на сумму более миллиона.
В общей сложности в их владении находится доступное для инвестирования благосостояния на сумму 45 триллионов долларов. Проще говоря, инвестиционное благосостояние — это финансовые активы, такие как денежные вклады и акции.
Первоначально в состав БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Теперь туда также вступили Египет, Эфиопия, Иран и Объединённые Арабские Эмираты. Саудовская Аравия тоже полностью готова присоединиться к этому блоку.
Интересно отметить, что среди всех членов БРИКС лидером по темпам роста благосостояния станет Индия. Ожидается, что к 2033 году в Индии произойдёт 110-процентный прирост показателей благосостояния на душу населения.
За Индией будет следовать Саудовская Аравия, где прогнозируется прирост благосостояния на душу населения более чем на 105 процентов. Объединённые Арабские Эмираты готовы продемонстрировать прирост на 95 процентов, в то время как благосостояние жителей Китая, как ожидается, увеличится на 85 процентов.
Между тем в блоке G7, как ожидается, число миллионеров за ближайшее десятилетие вырастет лишь на 45 процентов. Однако «Большая семёрка», состоящая из семи наиболее развитых экономик, обладает совокупным инвестиционным благосостоянием в размере 110 триллионов долларов.
Это более чем вдвое превышает общий объём совокупного инвестиционного благосостояния в странах БРИКС. Но темпы роста числа миллионеров в странах БРИКС сейчас демонстрируют, что глобальный экономический ландшафт продолжает изменяться.
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