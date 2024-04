Politico: на словах Франция за Украину, а на деле — больше всех покупает газа у России

На фоне жёсткой проукроинской риторики Эммануэля Макрона появилась информация о том, что Франция не просто не отказалась от российского газа, но и больше всех в ЕС закупает его у Москвы, пишет Politico. В Европе такое расхождение слов с делами критикуют, но Париж оправдывается тем, что юридически сложно разорвать эти торговые договорённости с Россией.

Франция потихоньку наращивает платежи за газ России, в то время как президент Эммануэль Макрон громко заявляет о себе как об одном из самых стойких защитников Украины, сообщает Politico.

За первые три месяца этого года поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС, по сравнению с прошлым годом, согласно данным, проанализированным аналитическим центром Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) по запросу издания.

В общей сложности с начала года Париж заплатил Кремлю за поставки газа более €600 млн, свидетельствуют данные, что привело к призывам к Франции ограничить растущие закупки.

«Не может быть так, что Франция, с одной стороны, говорит, что мы должны быть жёсткими с Россией, а с другой — расплачивается с ней большими деньгами», — приводит Politico слова одного европейского дипломата на условиях анонимности.

Растущая газовая торговля Парижа с Россией происходит на фоне стремления Макрона занять более жёсткую позицию в поддержку Киева спустя два года после начала СВО.

Франция настаивает на том, что её закупки газа необходимы для обеспечения поставок в дома по всей Европе и что она заключила долгосрочное соглашение с Россией, расторгнуть которое юридически сложно. Но критики говорят, что Париж мог бы сделать больше, чтобы сократить закупки блока, утверждая, что его бездействие частично объясняется сопротивлением национальной энергетической компании Франции TotalEnergies.

В любом случае импорт свидетельствует о слабых усилиях ЕС по пресечению доходов России от продажи ископаемого топлива, которые составляют почти половину бюджета Кремля, поскольку Москва находит всё более креативные способы обойти существующие меры, а санкции ЕС буксуют, сетует Politico.