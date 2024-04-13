NYT: украинцы массово бегут из страны, боясь получить «билет в один конец» на фронт

Многие украинцы призывного возраста пытаются нелегально попасть в соседние страны, чтобы избежать призывы на военную службу. Нередко они следуют опасным маршрутом через реку Тису, рискуя жизнью, лишь бы не оказаться в рядах ВСУ, пишет The New York Times.

Поскольку в последние месяцы Россия перехватила инициативу на поле боя, Украина стала острее испытывать нехватку оружия и живой силы. Но привлечь больше мужчин в армию оказалось особенно сложной задачей, пишет The New York Times.

Многие украинцы призывного возраста пытаются сбежать из страны. Некоторые из них предпочитают рискнуть и переплыть реку Тиса на границе с Румынией, но не сталкиваться с опасностями восточного фронта, отправка на который с учётом высоких потерь считается билетом в один конец, отмечает издание.

Не у всех украинцев получается преодолеть Тису, которая получила мрачное прозвище «река смерти». Только официально число утонувших составило 22 человека, но, вероятно, их было гораздо больше.

Украинские мужчины спасаются от мобилизации не только в Румынии, которая приняла уже не менее 6 тыс уклонистов. Они также выбираются из своей страны по приграничным холмам и речным долинам, чтобы оказаться в соседней Словакии, Польше или Венгрии, где добиваются статуса беженцев, подчёркивает издание.

Этот «исход» изменил характер контрабанды в Карпатах. По словам пограничников и местных чиновников, теперь контрабандисты, которые ранее в основном незаконно переправляли сигареты, теперь занимаются почти исключительно тем, что помогают украинцам перейти границу.