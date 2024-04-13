NYT: украинцы массово бегут из страны, боясь получить «билет в один конец» на фронт
Поскольку в последние месяцы Россия перехватила инициативу на поле боя, Украина стала острее испытывать нехватку оружия и живой силы. Но привлечь больше мужчин в армию оказалось особенно сложной задачей, пишет The New York Times.
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