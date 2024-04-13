RTÉ: в ВСУ пожаловались на обострении ситуации на фронте и превосходство российской армии

Главком вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил о заметном ухудшении ситуации на восточном фронте. Он также признал, что российские войска превосходят украинскую армию по вооружению и численности, сообщает RTÉ.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о заметном ухудшении ситуации на восточном фронте. Он также признал, что российские войска превосходят украинскую армию по вооружению и численности, передаёт RTÉ.

Генерал отметил, что наступление на украинские позиции «значительно усилились» после президентских выборов в России. Он добавил, что принимаются решения «по усилению наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО».

«Вновь встал вопрос о достижении технического превосходства над противником в высокотехнологичных вооружениях», — сказал Сырский. «Вторая серьёзная проблема — повышение качества подготовки личного состава, особенно пехотных подразделений, чтобы они могли максимально использовать все возможности военной техники и западного вооружения», — отметил он.