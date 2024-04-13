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RTÉ: в ВСУ пожаловались на обострении ситуации на фронте и превосходство российской армии

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Главком вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил о заметном ухудшении ситуации на восточном фронте. Он также признал, что российские войска превосходят украинскую армию по вооружению и численности, сообщает RTÉ.
RTÉ: в ВСУ пожаловались на обострении ситуации на фронте и превосходство российской армии
AP

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о заметном ухудшении ситуации на восточном фронте. Он также признал, что российские войска превосходят украинскую армию по вооружению и численности, передаёт RTÉ.

Генерал отметил, что наступление на украинские позиции «значительно усилились» после президентских выборов в России. Он добавил, что принимаются решения «по усилению наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО».
 
«Вновь встал вопрос о достижении технического превосходства над противником в высокотехнологичных вооружениях», — сказал Сырский. «Вторая серьёзная проблема — повышение качества подготовки личного состава, особенно пехотных подразделений, чтобы они могли максимально использовать все возможности военной техники и западного вооружения», — отметил он.
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источник
RTÉ Ирландия Европа
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