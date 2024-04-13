Скотт Риттер: США не посмеют забрать российские активы
Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) осуществили захват судна в Ормузском проливе.
Бывший абсолютный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о возможном поединке с проспектом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Украинские военные нанесли удар дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара Запорожской области.
Иран будет нести ответственность в случае дальнейшей эскалации ситуации в регионе, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России по футболу может провести один матч в июне.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Куйбышевского района города со стороны ВСУ.
Три мирных жителя Луганска в ЛНР получили ранения в результате ракетного удара по городу со стороны Вооружённых сил Украины.
Команда Россия-6 одержала победу в смешанной эстафете 2 × 6 + 2 × 7,5 км на этапе Кубка Содружества по биатлону.
Подразделения группировки российских войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак Запорожской области увеличилось до десяти.
Российский биатлонист Александр Корнев не смог закончить круг из-за плохого самочувствия.
Паводковые воды в Курганской области приближаются к селу Бараба, расположенному рядом с Курганом.
Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Арманом Царукяном.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 222 украинских беспилотника, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев был назначен на пост советника президента команды.
Количество жертв нападения неизвестного с ножом на посетителей ТЦ Westfield Bondi Junction, расположенного в пригороде Сиднея, увеличилось до шести.
Украинские военные потеряли более 500 военных на Донецком направлении за сутки.
Суд арестовал на два месяца жителя Приморского края, подозреваемого в мошенничестве с выплатами погибшему участнику спецоперации, его супругу отправили под домашний арест.
Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу Луганска, где в скором времени планировали запустить производство. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Российские военные освободили Первомайское в Донецкой Народной Республике.
Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасил высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал нападение с ножом в ТЦ в Сиднее ситуацией «за гранью понимания».
В Серпухове 12 апреля прошёл первый турнир проекта «Тот самый физрук» с российским спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Российская лыжница Дарья Канева одержала победу в масс-старте на 50 км в рамках чемпионата России в Апатитах.
Инцидент произошёл в 50 морских милях к северо-востоку от Фуджейры в Объединённых Арабских Эмиратах.
Посольство России в Австралии не имеет данных о россиянах в числе пострадавших в результате нападения мужчины с ножом в торговом центре в Сиднее.
Международный форум Астана не состоится в июне — его отменили в связи с «беспрецедентным наводнением» в Казахстане. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может быть назначен на аналогичный пост в сборной Германии.
Заявление заместителя постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино о «ядерной угрозе», которая якобы исходит от России, а также замалчивание ответственности США за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — пример дезинформации.
Аэропорт Иваново приостановил работу в связи с обновлением сертификата на аэродром.
Анастасия Гореева и Антон Бабиков высказались о победе в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества по биатлону.
Власти Нидерландов приняли решение закрыть посольство в Тегеране в воскресенье, 14 апреля, из-за роста напряжённости между Ираном и Израилем.
Бойца Вооружённых сил Украины, демобилизованного после потери обеих ног, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов.
Эквадорский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марлон Вера не против провести поединок с россиянином Петром Яном.
Корреспондент RT рассказал, что украинские военнослужащие утром обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow.
Вооружённые силы Украины атаковали с помощью двух дронов-камикадзе трактор и грузовик в поле Белгородского района между населёнными пунктами Щетиновка и Октябрьский.
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Белгородской области.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об угрозе подтопления правобережой части и центра города Кургана.
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о Турнире претендентов в Торонто (Канада).
В районе Луганска прогремело два взрыва, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ушёл из жизни бронзовый призёр чемпионата мира борец классического стиля Василий Фомин.
Бойцы ВСУ не подчиняются приказам командования и дезертируют, пишет РИА Новости со ссылкой на приказ об укреплении дисциплины, подписанный главкомом ВСУ Александром Сырским.
Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что россиянин Ислам Махачев уже знает дату следующего боя.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Крыма.
Телеканал RT en Español в честь Дня космонавтики превратил студию в космодром: здесь можно увидеть стартовую площадку, ракету-носитель «Восток», стеллу с надписью «Байконур».
Представитель полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщил о пяти погибших в результате нападения в ТЦ Сиднея.
Биатлонисты Анастасия Гореева и Антон Бабиков выиграли сингл-микст на Кубке Содружества — 2023/24.
Из-под завалов жилых домов в Токмаке Запорожской области извлекли пять человек, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
Представитель агентства Sferico Sports Management прокомментировал ситуацию с контрактом защитника ЦСКА Виллиана Роши.