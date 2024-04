Скотт Риттер: США не посмеют забрать российские активы

Американские власти понимают, что конфискация российских активов приведёт к катастрофичным последствиям, заявил бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works. Доллар рухнет, люди перестанут доверять не только США, но и всей экономической системе. Но рано или поздно Западу придётся извиниться перед Россией и вернуть ей деньги. Причём с процентами, как это было в случае с Ираном. Потому что Россия побеждает, и с ней придётся договариваться.

Газета The New York Times написала статью, в которой говорится, что конфискация замороженных российских активов — ужасная идея. Мы знаем, что это значит, когда The New York Times говорит об этом. Как вы считаете, администрация Байдена в итоге подойдёт к осознанию, что это не очень хорошая идея?

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской разведки США: Да они знают, что это плохая идея. The New York Times ведёт беседы с финансистами с Уолл-стрит, людьми, которые занимаются денежными пакетами. Если вы хотите, чтобы доллар мгновенно рухнул, если вы хотите, чтобы доверие к США было мгновенно подорвано, тогда вперёд, идите, крадите резервы стран, доверивших западным банкам эти средства.

Люди сразу же начнут выводить все свои деньги и найдут другие способы для этого. Знаете, я много лет слышал, как говорили, что никто не откажется от доллара, потому что они не могут себе это позволить. Но вот, что мы делаем. Если мы начнём красть ваши резервы, то мы сделаем так, что вам будет невозможно оставаться с долларом, потому что вы не можете уже это себе позволить.

Выходит, Соединённые Штаты заявляют следующее: каждый раз, когда у нас возникают разногласия, мы можем заморозить ваши активы и забрать их. Кому захочется вести такой бизнес? Вот вы бы положили свои деньги в банк, который говорит: «Если нам не нравится то, что ты делаешь, Скотт Риттер, вы в подкасте, нам это не нравится! Поэтому мы заморозим ваши деньги и заберём их у вас».

Что ж, я больше не буду держать деньги в вашем банке. Вот, что произойдёт, если мы так поступим с Россией, — системе перестанут доверять. Деньги утекут, и глобальная экономическая система, в которой доминировал Запад, просто рухнет.

Именно поэтому они и говорят, что это не очень хорошая идея. Ведь если вы банкир, вам необходимо хоть какое-то доверие. А как можно доверять нации, которая готова украсть сотни миллиардов долларов? Украсть! Мы признали, что это кража. У нас нет законных прав на заморозку этих активов. И уж точно у нас нет законных прав на их кражу.

Боже, да мы уже крадём проценты! Ведь эти деньги лежат в банке, это большая сумма, на неё капают проценты, и мы уже забрали эти проценты и передали украинцам. Это кража. И в конце концов нам придётся вернуть эти деньги русским.

В итоге, когда всё это закончится, Запад вынужден будет повернуться к России и сказать: «Простите, мы вернём ваши деньги и заплатим проценты». Вы считаете, что такого не будет? Тогда спросите у иранцев. Мы же заморозили их средства, когда сместили шаха. Чтобы окончательно помириться с Ираном в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, ядерной сделки, нам пришлось вернуть им их деньги. С процентами.

С процентами. Потому что только так работает мир. Кража неприемлема. Россия не проиграет в этой войне. Россия побеждает в этой войне. Россия сильнее, чем когда-либо, потому что теперь её отношения с Китаем крепче любого договора. Россия и Китай гарантировали, что переживут всё, что Запад попробует сделать с ними.

И именно поэтому в конце концов, как уже узнала Джанет Йеллен, этот экономический союз, который будет создан между Россией, Китаем и развивающимся миром, настолько велик, что Западу придётся либо научиться сотрудничать с ними, либо умереть. Потому что мы не можем соревноваться с ними.

Так что если мы хотим научиться работать с ними, нам нельзя красть их деньги. Высокомерие и глупость антироссийской толпы.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2024 года.