NYT: изъятие российских активов обернётся финансовой катастрофой для США

Вашингтон должен понять, что конфискация замороженных российских активов нанесёт непоправимый ущерб экономической репутации США, утверждает The New York Times. Не только Россия, но и остальные страны сочтут это за «акт разбоя» и вряд ли решатся в дальнейшем размещать свои активы в США. Это ослабит статус доллара и заставит Америку «почувствовать боль госдолга».

Недавно спикер палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о потенциальном законопроекте по конфискации российских активов, который назвал «чистой поэзией». Однако, по мнению The New York Times, этот шаг с огромной долей вероятности обернётся для Вашингтона катастрофой — и, «если господин Джонсон считает, что США сегодня «проецируют слабость», подождите, пока он увидит их без своей резервной валюты».

Как отмечает издание, акт ареста российских активов представляет опасность для экономики США, поскольку другие страны — не только Россия — вполне справедливо будут рассматривать его как акт разбоя. Поэтому не будет ничего удивительного в том, если в следующий раз любое иностранное правительство дважды подумает, прежде чем размещать свои активы в США или у одного из их союзников по НАТО. А это, в результате, ослабит статус доллара как основной мировой резервной валюты.

«Если Россия, Китай и другие дипломатические соперники решат, что их долларовые активы уязвимы и что они больше не могут доверять доллару как средству обмена, мы почувствуем боль от этих $34 трлн госдолга так, как не чувствуем сейчас», — объясняет американская газета. Сохранение преимуществ резервной валюты напрямую зависит от поведения США в качестве надёжного и нейтрального хранителя чужих активов — «и если мы начнём воровать чужие деньги, ситуация может измениться».