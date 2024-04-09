Newsweek: Американские ипотечники голодают ради жилья

07:48
Лавров: встречи лидеров России и КНР планируются в 2024 году на полях саммитов ШОС и БРИКС
Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне и на полях саммита БРИКС в октябре 2024 года.
07:46
Ван И: отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными
Глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными.
07:37
МИД: Москва и Минск создали серьёзный противовес на границах милитаристской Украины
Россия и Белоруссия создали надёжный противовес милитаристской Украине, разместив для прикрытия границ Союзного государства современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.
07:34
Куренков прибыл в Оренбургскую область
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для работы на месте подтопления.
07:32
Малкин вплотную приблизился к Курри по передачам за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».
07:28
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе.
07:21
Marca: приход Мбаппе в «Реал» никак не отразится на Винисиусе
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не собирается менять клуб.
07:15
29 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Питтсбург», у Малкина — пас
«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:13
Четыре БПЛА нейтрализованы над Белгородской и Воронежской областями
Дежурными средствами ПВО над территориями Белгородской и Воронежской областей уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
07:12
Украинская противокорабельная ракета «Нептун» уничтожена над Чёрным морем
Украинская противокорабельная ракета «Нептун» уничтожена над акваторией Чёрного моря.
07:00
Полпред в УрФО: поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума.
06:51
Подполье: ВС России нанесли удар по военному порту Очакова
Вооружённые силы России нанесли удар по военному порту города Очакова Николаевской области.
06:45
Уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на 9 см за ночь
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана увеличился на 9 см за шесть часов, составив 334 см.
06:33
Макрон призвал Сербию к тесному согласованию внешнеполитических решений с ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом.
06:25
Лавров: отношения России и КНР благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень
Отношения России и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.
06:21
В зоне возможного подтопления в Курганской области находятся более 19 тысяч человек
Более 19 тыс. человек находятся в населённых пунктах, которые оказались в зоне возможного подтопления в Курганской области.
06:08
МИД: в Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16, способных нести ядерное оружие
Авиабазы в Восточной Европе готовятся к размещению истребителей F-16, способных нести тактическое ядерное оружие.
05:56
Ван И: КНР будет поддерживать стабильное развитие России после переизбрания Путина
Китай намерен поддерживать стабильное развитие России под руководством российского президента Владимира Путина.
05:53
Шумков: вода в Звериноголовском районе Курганской области поднялась более чем на 1 м
Уровень воды в Звериноголовском районе Курганской области повысился более чем на 1 м с середины дня.
05:50
Лавров поблагодарил Китай за направление наблюдателей на выборы президента России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И поблагодарил китайскую сторону за направление наблюдателей на прошедшие выборы президента страны.
05:45
Глава МЧС Куренков вылетел в регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, после чего посетит и другие регионы, где складывается сложная обстановка с паводками.
05:43
Лавров: Россия и КНР продолжат сотрудничество по антитеррору после теракта в «Крокусе»
Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по антитеррору, в том числе по линии многосторонних механизмов, после теракта в «Крокус Сити Холле».
05:40
Журналист: союзники Киева затягивают конфликт из-за страха политических последствий
Cоюзники Киева искусственно затягивают конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические последствия.
05:19
Глава Львовской ОВА сообщил о работе системы ПВО в регионе
Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий сообщил о работе средств ПВО в регионе.
05:16
«Известия»: в Думе предлагают начать в вузах подготовку нянь
Депутаты Госдумы предлагают начать в российских вузах подготовку специалистов для работы нянями.
05:12
Крымские десантники уничтожили БТР и сорвали ротацию ВСУ под Вербовым
Подразделение БПЛА разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии и расчёт ПТРК «Фагот» в районе Вербового Запорожской области уничтожили украинский БТР с личным составом, тем самым сорвав ротацию противника.
05:08
Экипаж вертолёта Ка-52 уничтожил украинскую ДРГ на Харьковском направлении
Экипаж ударного вертолёта Ка-52 уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Харьковском направлении.
05:06
Российские военные поразили дронами-камикадзе опорный пункт ВСУ в районе Работина
Расчёты БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск «Днепр» поразили FPV-дронами опорный пункт ВСУ в районе Работина Запорожской области.
05:04
МИД: Макрон играет с огнём, затевая дискуссию о военной интервенции на Украину
Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнём, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину.
05:01
ВС России «Краснополем» уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Российские войска управляемым снарядом «Краснополь-М2» уничтожили технику и командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.
04:37
Зеленский сообщил, что к Харькову приковано наибольшее внимание командования
Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования, рассказал Владимир Зеленский.
04:21
МЧС: при пожаре в подмосковном Воскресенске найдено тело мужчины
При пожаре в подмосковном Воскресенске было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
04:08
МИД: Россия и Украина используют канал в Минске для обмена нотами
Москва и Киев используют канал в Минске для обмена нотами и передачи документов правового и консульского характера.
04:04
Сенатор Вэнс назвал вступление Украины в НАТО приглашением США в войну
Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал возможное вступление Украины в НАТО приглашением США в войну.
04:01
БПЛА самолётного типа уничтожен над территорией Воронежской области
Беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
03:48
Times: боеготовность НАТО страдает из-за ряда организационных проблем
НАТО испытывает ряд внутренних организационных проблем, из-за которых его боеготовность не соответствует громким заявлениям со стороны официальных лиц организации.
03:41
Антонов: нельзя допустить, чтобы Киев позволил возникнуть радиационной катастрофе
Крайне важно не допустить, чтобы киевские власти позволили возникнуть радиационной катастрофе.
03:39
Депутат Железняк: украинский цирк получил бронь от мобилизации
Передвижной цирк Украины был признан критически важным предприятием и получил бронь от мобилизации.
03:34
МЧС: два ребёнка выжили при пожаре в подмосковном Воскресенске
Два ребёнка из шести выжили при пожаре в подмосковном Воскресенске.
03:30
Взрывы прогремели в Хмельницкой области
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы.
03:17
МЧС: на пожаре в Подмосковье погибли женщина и четверо детей
В Воскресенске Московской области на пожаре погибли пять человек, из них четверо детей.
03:06
В Думе разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России
Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов.
03:04
МИД: украинские теракты в России не будут иметь срока давности
Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что теракты киевского режима, совершённые на территории России, не будут иметь срока давности.
02:43
Обозреватель Роша: ВСУ не смогут избежать сдачи Часова Яра
Обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша заявил, что ВСУ неизбежно придётся сдать Часов Яр с тяжёлыми последствиями.
02:37
Ракета «Ангара-А5» впервые взлетит с космодрома Восточный
Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного недавно на космодроме Восточный стартового комплекса состоится 9 апреля.
02:27
В Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста до 455 человек.
02:18
«СТРАНА.ua»: военный ВСУ после отказа предоставить ему отпуск выстрелил в командира
На подконтрольной Киеву части Херсонской области военный ВСУ после отказа командира предоставить ему отпуск выстрелил в него из автомата.
02:09
В МИД заявили, что Москва считает реалистичным китайский план по Украине
Россия считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем «формула мира» Владимира Зеленского.
02:04
«Известия»: россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок
Рост загрузок VPN-сервисов после мартовских блокировок вырос примерно на 30% от среднестатистической нормы.
01:52
«Общественное»: взрыв раздался в Полтавской области
Взрыв прогремел в Полтавской области Украины.