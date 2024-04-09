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Newsweek: Американские ипотечники голодают ради жилья

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Около 20% американцев приходилось отказываться от еды, чтобы хватило денег на выплату аренды за жильё или ипотечного взноса, сообщает Newsweek со ссылкой на свежий соцопрос. По данным газеты, более трети граждан США признаются, что ради ипотеки были вынуждены забыть про отпуск.
Newsweek: Американские ипотечники голодают ради жилья
AP

Чтобы не лишиться крыши над головой, американцам приходится идти на жертвы, отказываясь от отпусков и даже порой от еды, сообщает Newsweek со ссылкой на свежий соцопрос, проведённый платформой Redfin.

Согласно исследованию, пятая часть респондентов признались, что экономили на еде ради выплаты арендной платы за жильё или ипотечного взноса. Более трети опрошенных заявили, что отказывались от отпуска, поскольку опасались, что не смогли бы в таком случае вовремя оплатить недвижимость. Некоторые респонденты также откладывали визиты к врачу.

Ставки по ипотечным кредитам в США в прошлом году выросли до рекордных для США 8% и с тех пор снижаются крайне медленно — в настоящий момент они колеблются в районе 7%. Медианный размер ежемесячного ипотечного взноса в Америке на конец марта составлял для ставки 6,79% $2700, что на 9% выше чем годом ранее.

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источник
Newsweek США Северная Америка
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