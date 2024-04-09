Newsweek: Американские ипотечники голодают ради жилья

07:48 Лавров: встречи лидеров России и КНР планируются в 2024 году на полях саммитов ШОС и БРИКС Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне и на полях саммита БРИКС в октябре 2024 года.

07:46 Ван И: отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными Глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными.

07:37 МИД: Москва и Минск создали серьёзный противовес на границах милитаристской Украины Россия и Белоруссия создали надёжный противовес милитаристской Украине, разместив для прикрытия границ Союзного государства современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.

07:34 Куренков прибыл в Оренбургскую область Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для работы на месте подтопления.

07:32 Малкин вплотную приблизился к Курри по передачам за карьеру в НХЛ Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».

07:28 Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе.

07:21 Marca: приход Мбаппе в «Реал» никак не отразится на Винисиусе Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не собирается менять клуб.

07:15 29 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Питтсбург», у Малкина — пас «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:13 Четыре БПЛА нейтрализованы над Белгородской и Воронежской областями Дежурными средствами ПВО над территориями Белгородской и Воронежской областей уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

07:12 Украинская противокорабельная ракета «Нептун» уничтожена над Чёрным морем Украинская противокорабельная ракета «Нептун» уничтожена над акваторией Чёрного моря.

07:00 Полпред в УрФО: поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума.

06:51 Подполье: ВС России нанесли удар по военному порту Очакова Вооружённые силы России нанесли удар по военному порту города Очакова Николаевской области.

06:45 Уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на 9 см за ночь Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана увеличился на 9 см за шесть часов, составив 334 см.

06:33 Макрон призвал Сербию к тесному согласованию внешнеполитических решений с ЕС Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом.

06:25 Лавров: отношения России и КНР благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень Отношения России и Китая благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

06:21 В зоне возможного подтопления в Курганской области находятся более 19 тысяч человек Более 19 тыс. человек находятся в населённых пунктах, которые оказались в зоне возможного подтопления в Курганской области.

06:08 МИД: в Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16, способных нести ядерное оружие Авиабазы в Восточной Европе готовятся к размещению истребителей F-16, способных нести тактическое ядерное оружие.

05:56 Ван И: КНР будет поддерживать стабильное развитие России после переизбрания Путина Китай намерен поддерживать стабильное развитие России под руководством российского президента Владимира Путина.

05:53 Шумков: вода в Звериноголовском районе Курганской области поднялась более чем на 1 м Уровень воды в Звериноголовском районе Курганской области повысился более чем на 1 м с середины дня.

05:50 Лавров поблагодарил Китай за направление наблюдателей на выборы президента России Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И поблагодарил китайскую сторону за направление наблюдателей на прошедшие выборы президента страны.

05:45 Глава МЧС Куренков вылетел в регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, после чего посетит и другие регионы, где складывается сложная обстановка с паводками.

05:43 Лавров: Россия и КНР продолжат сотрудничество по антитеррору после теракта в «Крокусе» Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по антитеррору, в том числе по линии многосторонних механизмов, после теракта в «Крокус Сити Холле».

05:40 Журналист: союзники Киева затягивают конфликт из-за страха политических последствий Cоюзники Киева искусственно затягивают конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические последствия.

05:19 Глава Львовской ОВА сообщил о работе системы ПВО в регионе Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий сообщил о работе средств ПВО в регионе.

05:16 «Известия»: в Думе предлагают начать в вузах подготовку нянь Депутаты Госдумы предлагают начать в российских вузах подготовку специалистов для работы нянями.

05:12 Крымские десантники уничтожили БТР и сорвали ротацию ВСУ под Вербовым Подразделение БПЛА разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии и расчёт ПТРК «Фагот» в районе Вербового Запорожской области уничтожили украинский БТР с личным составом, тем самым сорвав ротацию противника.

05:08 Экипаж вертолёта Ка-52 уничтожил украинскую ДРГ на Харьковском направлении Экипаж ударного вертолёта Ка-52 уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Харьковском направлении.

05:06 Российские военные поразили дронами-камикадзе опорный пункт ВСУ в районе Работина Расчёты БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск «Днепр» поразили FPV-дронами опорный пункт ВСУ в районе Работина Запорожской области.

05:04 МИД: Макрон играет с огнём, затевая дискуссию о военной интервенции на Украину Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнём, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину.

05:01 ВС России «Краснополем» уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении Российские войска управляемым снарядом «Краснополь-М2» уничтожили технику и командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

04:37 Зеленский сообщил, что к Харькову приковано наибольшее внимание командования Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования, рассказал Владимир Зеленский.

04:21 МЧС: при пожаре в подмосковном Воскресенске найдено тело мужчины При пожаре в подмосковном Воскресенске было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

04:08 МИД: Россия и Украина используют канал в Минске для обмена нотами Москва и Киев используют канал в Минске для обмена нотами и передачи документов правового и консульского характера.

04:04 Сенатор Вэнс назвал вступление Украины в НАТО приглашением США в войну Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал возможное вступление Украины в НАТО приглашением США в войну.

04:01 БПЛА самолётного типа уничтожен над территорией Воронежской области Беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

03:48 Times: боеготовность НАТО страдает из-за ряда организационных проблем НАТО испытывает ряд внутренних организационных проблем, из-за которых его боеготовность не соответствует громким заявлениям со стороны официальных лиц организации.

03:41 Антонов: нельзя допустить, чтобы Киев позволил возникнуть радиационной катастрофе Крайне важно не допустить, чтобы киевские власти позволили возникнуть радиационной катастрофе.

03:39 Депутат Железняк: украинский цирк получил бронь от мобилизации Передвижной цирк Украины был признан критически важным предприятием и получил бронь от мобилизации.

03:34 МЧС: два ребёнка выжили при пожаре в подмосковном Воскресенске Два ребёнка из шести выжили при пожаре в подмосковном Воскресенске.

03:30 Взрывы прогремели в Хмельницкой области В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы.

03:17 МЧС: на пожаре в Подмосковье погибли женщина и четверо детей В Воскресенске Московской области на пожаре погибли пять человек, из них четверо детей.

03:06 В Думе разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов.

03:04 МИД: украинские теракты в России не будут иметь срока давности Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что теракты киевского режима, совершённые на территории России, не будут иметь срока давности.

02:43 Обозреватель Роша: ВСУ не смогут избежать сдачи Часова Яра Обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша заявил, что ВСУ неизбежно придётся сдать Часов Яр с тяжёлыми последствиями.

02:37 Ракета «Ангара-А5» впервые взлетит с космодрома Восточный Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного недавно на космодроме Восточный стартового комплекса состоится 9 апреля.

02:27 В Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста до 455 человек.

02:18 «СТРАНА.ua»: военный ВСУ после отказа предоставить ему отпуск выстрелил в командира На подконтрольной Киеву части Херсонской области военный ВСУ после отказа командира предоставить ему отпуск выстрелил в него из автомата.

02:09 В МИД заявили, что Москва считает реалистичным китайский план по Украине Россия считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем «формула мира» Владимира Зеленского.

02:04 «Известия»: россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок Рост загрузок VPN-сервисов после мартовских блокировок вырос примерно на 30% от среднестатистической нормы.