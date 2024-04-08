Сенатор США: пока американцы едва сводят концы с концами, нелегалы заполоняют рынок труда

Пока Байден акцентирует внимание на создании сотен тысяч рабочих мест, отчёты показывают, что большинство из них достаётся приезжим работникам и нелегалам. Как отметил в эфире Fox News сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, американцы больше не верят сказкам Байдена о развивающейся экономике. По его словам, для президента «позорно» хвастаться политикой, которая приносит больше пользы нелегалам, чем своему народу.

Американцы недовольны политикой Байдена. Опрос Fox News, проведённый на прошлой неделе, показал, что 61 процент избирателей и граждан разочарованы тем, как Байден управляет экономикой. В вопросе о том, кто лучше справляется с экономикой, президент Дональд Трамп лидирует на 15 пунктов.

И хотя в пятницу администрация Байдена праздновала, казалось бы, сенсационный отчёт по рабочим местам, согласно которому в марте было создано 303 тысячи новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 3,8 процентов, плохая новость заключается в том, что большинство рабочих мест за последний год досталось нелегалам или иностранным работникам.

В эти выходные бывший председатель Совета экономических консультантов Кевин Хассетт дал мне интервью в эфире Fox Business. Послушайте.

КЕВИН ХАССЕТТ, экс-председатель Совета экономических консультантов США: За последний год, согласно этой таблице, было создано всего 615 тысяч рабочих мест. И эти 615 тысяч мест были отведены под 1,3 миллиона нелегальных приезжих, разумеется. При этом люди, которые являются резидентами США, около 650 тысяч из них, потеряли в этом же году работу. Таким образом, увеличение занятости происходит именно за счёт людей, пересекающих нашу границу.

Сегодня со мной на связи в эксклюзивном выпуске программы Sunday Morning Futures — сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс. Сенатор, рада видеть вас этим утром. Большое спасибо, что присоединились. Что вы думаете по поводу этого пятничного отчёта о трудоустройстве?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, сенатор от штата Огайо: Думаю, что, к сожалению, Кевин Хассетт совершенно прав. Если посмотреть не только за последний год, но за последние три или четыре года, то большая часть новых рабочих мест при администрации Байдена пришлась на иностранцев, многие из которых, конечно же, являются нелегалами.

Если сравнить экономику Трампа, которая была направлена на повышение производительности труда, увеличение заработной платы для американцев, расширение производства и, в конечном счёте, создание более высокооплачиваемых рабочих мест для американских работников, с экономикой Байдена, где большая часть экономического роста пришлась на иностранцев, нелегальных мигрантов, в то время как американцы пытаются прокормить свои семьи, купить жильё, жить американской мечтой — это действительно печальное положение вещей.

А президент Байден тем временем размахивает флагом, рассказывая, как хорошо у нас идут дела в экономике… Знаете, последние две недели я нахожусь в своём штате. Люди здесь просто не верят этому. Они осознают, что в условиях экономики Байдена становится всё труднее реализовать свои мечты, и это, к сожалению, потому, что большая часть новых рабочих мест достаётся иностранцам. Как же позорно для президента хвастаться экономикой, которая приносит больше пользы нелегальным мигрантам, чем американским гражданам…

Дата выхода в эфир 08 апреля 2024 года.