Fox Business: энергетическая политика Байдена разрушает Америку и играет на руку её соперникам

Действия Джо Байдена в области энергетики не соответствуют его словам. Президент, кажется, не собирается пополнять запас нефти, который он осушил, Украине он запрещает атаковать нефтяные объекты России, а Ирану и вовсе всё спускает с рук из страха войны. «Несмотря на все его разговоры о «зелёной» энергии, обратите внимание на то, что он делает», — советует историк Виктор Дэвис Хэнсон в эфире Fox Business.

Давайте начнём с вашей статьи об 11 способах, которыми Байден и его подручные стремятся разрушить Америку. Как я полагаю, всё началось с того, что он наделал с нашей энергетикой и экономикой? Ведь корень всех наших экономических бед — это инфляция. Но речь также идёт о деньгах, которые мы, по сути, отправляли России для вторжения на Украину, поднимая цену на нефть, и о деньгах, которые мы продолжаем косвенно направлять Ирану…

ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН, военный историк, политический обозреватель: Думаю, вы правы. И мне кажется, что Джо Байден согласился бы с вами. Потому что, несмотря на все его разговоры о зелёной энергии, обратите внимание на то, что он делает.

Он не собирается пополнять запас нефти, который он осушил. Он говорит украинцам: «Мы не хотим, чтобы вы атаковали нефтяные объекты или нефтеперерабатывающие заводы на территории России». Ирану он всё спускает с рук, чтобы не развязать войну на Ближнем Востоке и не спровоцировать рост цен на нефть. И он снова вернулся к Саудовской Аравии: той самой Саудовской Аравии, которую называл страной-изгоем и с которой не хотел иметь ничего общего.

Так что, по-видимому, он понимает, что до выборов у него есть единственный путь — это сделать то, что вы сказали, а именно снизить цену на нефть и активно закупать бензин и природный газ.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2024 года.