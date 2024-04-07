Fox Business: энергетическая политика Байдена разрушает Америку и играет на руку её соперникам
Давайте начнём с вашей статьи об 11 способах, которыми Байден и его подручные стремятся разрушить Америку. Как я полагаю, всё началось с того, что он наделал с нашей энергетикой и экономикой? Ведь корень всех наших экономических бед — это инфляция. Но речь также идёт о деньгах, которые мы, по сути, отправляли России для вторжения на Украину, поднимая цену на нефть, и о деньгах, которые мы продолжаем косвенно направлять Ирану…
ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН, военный историк, политический обозреватель: Думаю, вы правы. И мне кажется, что Джо Байден согласился бы с вами. Потому что, несмотря на все его разговоры о зелёной энергии, обратите внимание на то, что он делает.
Он не собирается пополнять запас нефти, который он осушил. Он говорит украинцам: «Мы не хотим, чтобы вы атаковали нефтяные объекты или нефтеперерабатывающие заводы на территории России». Ирану он всё спускает с рук, чтобы не развязать войну на Ближнем Востоке и не спровоцировать рост цен на нефть. И он снова вернулся к Саудовской Аравии: той самой Саудовской Аравии, которую называл страной-изгоем и с которой не хотел иметь ничего общего.
Так что, по-видимому, он понимает, что до выборов у него есть единственный путь — это сделать то, что вы сказали, а именно снизить цену на нефть и активно закупать бензин и природный газ.
Дата выхода в эфир 06 апреля 2024 года.
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