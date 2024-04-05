Hill: своим неудачным советом Клинтон создала Байдену дополнительные неприятности

В ходе недавнего появления на телевидении экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон создала для Байдена новую проблему, сообщает The Hill. Как напоминает издание, бывшая первая леди посоветовала разочарованным избирателям, которые недовольны предстоящим реваншем Байдена и Трампа, «перебороть себя».

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, возможно, создала для президента Джо Байдена новую проблему, посоветовав разочарованным избирателям «перебороть себя», пишет The Hill.



Произошло это во время её недавнего участия в программе Tonight Show. Ведущий Джимми Фэллон спросил, что бы она сказала избирателям, которые «расстроены» тем, что выборы будут проходить между Байденом и Трампом.



«Переборите себя, — заявила Клинтон. — Таковы эти два варианта».



Поясняя свою точку зрения, она заявила, что Байден «стар, эффективен и сострадателен, у него есть сердце и он действительно заботится о людях», в то время как Трамп «стар и его обвиняют в совершении 91 преступления».



Как отмечает издание, даже демократы выразили скептицизм по поводу того, что недовольные избиратели, многие из которых и без того чувствуют себя отчуждёнными, будут восприимчивы к посланию Клинтон.



Эти заявления бывшей первой леди США прозвучали на фоне обеспокоенности демократов избирательными перспективами Байдена, который, помимо всего прочего, рискует потерять голоса из-за возможного участия в президентских выборах других кандидатов со схожими политическими взглядами, таких как представитель Партии зелёных Джилл Стайн.