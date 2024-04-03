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AP: Трамп обвинил Байдена в «кровопролитии» на границе с Мексикой

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На митингах в колеблющихся штатах Дональд Трамп раскритиковал президента Джо Байдена за «кровопролитие» рядом с мексиканской границей, пишет Associated Press. Говоря об убийствах, совершённых нелегальными мигрантами, он назвал их «животными», ради которых правительство хочет потратить триллионы долларов.
AP: Трамп обвинил Байдена в «кровопролитии» на границе с Мексикой
AP

Трамп обвинил Байдена в допущении разрушающего страну «кровопролития» на границе с Мексикой, в то время как число её пересечений достигло рекордных значений, сообщает Associated Press. На митингах в Мичигане и Висконсине экс-президент напомнил о резонансных убийствах, в которых обвиняют нелегалов, и назвал их «животными».

«При Кривом Джо Байдене каждый штат стал приграничным, — подчеркнул предполагаемый кандидат от республиканцев. — Каждый город теперь приграничный, потому что Джо Байден собрал со всего мира резню, хаос, убийства и бросил прямо на наших задворках». Трамп также заявил, что помощь мигрантам обойдётся стране в триллионы долларов и приведёт к коллапсу соцстрахования и здравоохранения.
 
Дональд Трамп усилил провокационную риторику, потому что Мичиган и Висконсин, скорее всего, будут решать исход президентских выборов. Опросы показывают, что в вопросе миграции бывший президент обходит нынешнего, потому что будущие избиратели обеспокоены последствиями нелегального пересечения границ.
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источник
Associated Press США Северная Америка
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