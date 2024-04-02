Hill Оригинал

Hill: кандидат Кеннеди-младший навредит Байдену больше, чем Трампу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Роберт Кеннеди-младший, согласно опросам, может набрать на президентских выборах в США около 10% голосов, пишет The Hill. И хотя он пока далёк от того, чтобы бросить серьёзный вызов двум основным кандидатам — Байдену и Трампу, однако отобрать у них голоса вполне способен. Причём, как отмечается в статье, участие Кеннеди в выборах, скорее всего, нанесёт нынешнему главе Белого дома чуть больший вред, чем его оппоненту.
Hill: кандидат Кеннеди-младший навредит Байдену больше, чем Трампу
AP

Пока президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп движутся к реваншу на президентских выборах в ноябре этого года, они также столкнулись с относительно заметным вызовом со стороны Роберта Кеннеди — младшего, пишет The Hill.

Племянник бывшего президента Кеннеди пытается собрать подписи, чтобы попасть в бюллетени для голосования в как можно большем количестве штатов в рамках его независимой предвыборной кампании.

Хотя на данный момент он собрал достаточно подписей лишь в нескольких штатах, ранние опросы показывают, что он может быть наиболее вероятным сторонним кандидатом, способным повлиять на предвыборную гонку.

Согласно опросам, за Кеннеди на данный момент готовы проголосовать приблизительно 10% избирателей, что делает его самым популярным независимым кандидатом в президентской гонке со времён бизнесмена Росса Перо в 1992 году.

Если судить по недавней истории Соединённых Штатов, то у Кеннеди мало шансов бросить серьёзный вызов Байдену и Трампу на выборах или одержать победу в каком-либо штате. В современной истории США Перо был самым успешным независимым кандидатом, но он получил лишь около 19% голосов избирателей и ни одного голоса выборщиков.

Тем не менее сторонние кандидаты оказывают влияние на результаты выборов. Они могут стать кандидатами-спойлерами для представителей основных партий. Как показывают опросы, кандидатура Кеннеди, возможно, нанесёт Байдену немного больший вред, но разница во влиянии на позиции Байдена и Трампа, похоже, невелика.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
выборы Джо Байден Дональд Трамп опрос президентские выборы Роберт Кеннеди — младший США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров