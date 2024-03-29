NYP: «Кровь на твоих руках» — активисты испортили вечер Байдену и американским толстосумам

На днях Байден встречал своих главных спонсоров на грандиозном мероприятии в Нью-Йорке, где стоимость билетов доходила до полумиллиона долларов, пишет New York Post. Среди гостей были Билл Клинтон, Барак Обама и множество голливудских звёзд. Однако вечер был подпорчен протестующими, собравшимися вокруг здания. Демонстранты пришли с антивоенными плакатами и призывали судить Байдена как военного преступника.

Протестующие испортили вечер президенту Байдену в Нью-Йорке, где проходило грандиозное мероприятие по сбору средств для его предвыборной кампании, сообщает New York Post. Среди пяти тысяч гостей вечера были Билл Клинтон, Барак Обама, Хантер Байден и множество звёзд.

Недовольные демостранты пришли к зданию Radio City Music Hall с антивоенными плакатами, осуждающими поддержку Байденом Израиля и его провокации «ядерной войны с Россией». Протестующие скандировали: «Позор тебе, Джо Байден», «К чёрту Джо Байдена» и «Кровь на твоих руках». Многие размахивали палестинскими флагами и призывали судить Демократическую партию и нынешнего главу Белого дома как «военных преступников».

По информации издания, собравшиеся вели себя настолько громко, что в какой-то момент к ним вышел Обама и заявил: «Нет, послушайте, вы не можете всё время говорить. Иногда вам надо слушать».

Тем временем на сцене выступали представители демократов из сената. Лидер большинства Чак Шумер объяснил, что у вечера было две цели. Первая — гарантировать, что «хаотичный, нечестный, лживый, неэффективный режим Дональда Трампа» останется в прошлом. А вторая — избрать Байдена на второй срок.

Далее Шумер стал расхваливать достижения нынешнего главы государства в области охраны окружающей среды, равенства браков и назначения «190 прогрессивных судей».

NYP отмечает, что на мероприятии присутствовали самые сливки общества, ведь стоимость билетов доходила до $500 тыс. Как пошутила одна из ведущих, «за такие деньги можно стать госсекретарём». Самые щедрые «доноры» получали в подарок фотосессию с тремя президентами (Байденом, Клинтоном и Обамой), сделанную звёздным фотографом Анной Лейбовиц.

«Цифры не лгут: сегодняшнее мероприятие является масштабной демонстрацией силы и истинным отражением импульса к переизбранию Байдена и Харрис», — цитирует NYP организатора сбора средств голливудского магната Джеффри Канценберга.

В это время Дональд Трамп присутствовал на поминках убитого нью-йоркского полицейского. «На мероприятии будут присутствовать сотни невменяемых голливудских либералов, и они откроют свои кошельки, чтобы профинансировать разрушение нашей страны», — говорится в заявлении компании бывшего президента со ссылкой на вечер Байдена. «Вместе мы сможем заглушить их грязные доллары, но всё зависит от того, какую поддержку мы получим прямо здесь, прямо сейчас. Помните, моя кампания финансируется не голливудской элитой, выписывающей чеки на шесть цифр. Она финансируется вами!»

Издание подчёркивает, что, судя по опросам, Трамп лидирует в предвыборной гонке, несмотря на то, что Байден имеет значительное финансовое преимущество. По данным предвыборного штаба нынешнего главы Белого дома, в его распоряжении по состоянию на март есть $155 млн наличными, а за последний месяц в ходе кампании по сбору средств были собраы дополнительные $53 млн.

Такие цифры поражают, особенно если учитывать, что в предвыборном фонде Трампа $36,6 млн.