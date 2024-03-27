Мост рухнул, а Байден всё о себе — Fox News раскритиковал президента США за комментарий о трагедии в Балтиморе

Американский президент прокомментировал недавнее обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. При этом он вновь воспользовался очередной национальной трагедией, чтобы обратить внимание на самого себя и рассказать новую небылицу, отметил ведущий Fox News Шон Хэннити.

Но начнём с самого Джо Байдена. Прежде чем президент и вице-президент вылетели на разных самолётах на мероприятие в Северной Каролине, старина Джо попытался сделать несколько кратких комментариев по поводу трагического обрушения моста в Балтиморе.

И вот печальная и жалкая часть. Как обычно, Байден вывел на первое место себя и поведал ещё одну небылицу о своей личной связи с этим мостом, которой не существовало, о чём мы расскажем вам через минуту.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Примерно в 1:30 контейнеровоз врезался в мост Фрэнсиса Скотта Ки, через который я проезжал много-много раз, добираясь из штата Делавэр на поезде или на машине. Я много раз был в гавани Балтимора.

Ладно. Видите ли, большая загвоздка состоит в том, что по мосту Фрэнсиса Скотта Ки не проходила железная дорога. И у Джо Байдена не было бы причин пересекать его по пути в Вашингтон.

Но, как и в любой другой национальной трагедии, какой бы она ни была, Джо Байден, кажется, всегда находит способ обратить всё внимание на себя. Помните, как в случае с Афганистаном после ужасающего вывода войск он солгал о том, что его собственный сын погиб в Ираке? Этого никогда не происходило.

Если вы помните, он поступил так же после разрушительных лесных пожаров, если вы помните, как на Гавайях. Он приукрасил небольшое возгорание в его доме в Делавэре, сравнив его со страданиями жителей Мауи, переживших катастрофу. Он чуть не потерял свой драгоценный Корвет! О боже, испарения и ужас! И если вы помните, он выступил с аналогичными заявлениями во Флориде после урагана.

Он также часто врал о своей борьбе во время Движения за гражданские права. Он солгал о том, что его арестовали за протесты против апартеида в ЮАР. Он солгал о том, что когда-то как представитель среднего класса постоянно путешествовал по железной дороге, и, по словам Джо Байдена, никто не знает таких страданий и жертв, как сам Джо Байден.

Дата публикации 27 марта 2024 года.