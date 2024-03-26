Американский конгрессмен: семейством Байдена совершено множество преступлений

Ни демократы, ни СМИ не станут даже оспаривать то, что семейство Байденов занималось торговлей влиянием и что его сын и брат совершали преступления, заявил каналу Fox News председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер. Он также призвал президента США дать показания по этому делу, добавив, что отказ главы Белого дома убедит американских законодателей в правоте выступивших против него свидетелей.

С нами на связи председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер. Добро пожаловать, господин председатель. На каком этапе сейчас находится расследование по импичменту (Джо Байдена. — ИноТВ)? Каких ещё свидетелей вам осталось опросить?



ДЖЕЙМС КОМЕР, американский конгрессмен: Прямо сейчас мы хотим заслушать Джо Байдена, поскольку мы взяли показания у трёх бывших бизнес-партнёров, которые под присягой свидетельствовали о том, что Джо Байден был центральной фигурой в семейных схемах по торговле влиянием.



Трей, ни демократы, ни СМИ не станут оспаривать то, что мы доказали, — тот факт, что семейство Байденов занималось торговлей влиянием. У семейства Байденов не было ни одного настоящего бизнеса. Семейство Байденов не проработало ни единого часа за десятки миллионов долларов, которые они получили от наших врагов со всего мира. Это базовый пример торговли влиянием. И я больше скажу: семейство Байденов не заплатило ни одного пенни в качестве налогов за полученные ими 28 миллионов долларов от наших противников со всего мира.



Но проблема Джо Байдена заключается в следующем: три бизнес-партнёра дали показания о том, что Джо Байден был центральной фигурой в их схемах по торговле влиянием. Демократы на том слушании заявляли: «Продолжайте и объявите импичмент». Они хотят разбирательств по вопросу импичмента, поскольку им известно, что сенат не станет ничего делать.



Я хочу привлечь к ответственности семейство Байденов. И, по-моему, лучше всего привлечь семейство Байденов к ответственности посредством рекомендации этих дел для уголовного расследования. Мы доказали, что было совершено множество преступлений. Демократы не оспаривают то, что сын и брат президента совершили преступления. Они оспаривают причастность Джо Байдена к этим схемам. Именно поэтому мы дали Джо Байдену возможность предстать перед комитетом и объясниться.



Президент Байден участвовал в беседе со специальным прокурором Робертом Хёром, которая обернулась для него не лучшим образом. Планируете ли вы пригласить его для беседы под запись? Хотите ли вы направить ему вопросы? Хотите ли вы направить вопросы его юристу? Как вы предлагаете получить от него ответы?



ДЖЕЙМС КОМЕР: Мы собираемся направить ему вопросы. Мы определённо это сделаем. Но мы дадим ему возможность. Если он захочет прийти и предстать перед комитетом палаты представителей по надзору, то милости просим, но лучше, чтобы он сделал это побыстрее. Если он хочет сесть и пообщаться под запись, то я приведу членов надзорного комитета в Белый дом и мы проведём эту беседу под запись. Выбирать ему.



Но если он сам не захочет выйти и ответить, то нам придётся поверить в показания Бобулински, Галаниса и Арчера, которые свидетельствовали о том, что Джо Байден был центральной фигурой, что Джо Байден встречался во всеми этими людьми, что Джо Байден лгал десятки раз о его причастности и получении выгод от организованных его семьёй схем по торговле влиянием. И это не лучшим образом отразится на Джо Байдене в дальнейшем, когда мы вступим в фазу реального привлечения к ответственности в рамках этого расследования.



Дата публикации 25 марта 2024 года.