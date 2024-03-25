Журналистка New York Post: за то, что Байдену сходит с рук, Трампа преследуют по закону

Решение не предъявлять Байдену обвинений по делу о хранении секретных документов «освободило от неприятностей» не только президента, но и минюст: им не придётся решать, как поступить с действующим президентом, который совершил преступления, заявила журналистка Миранда Девайн в интервью Стивену Гарднеру. При этом он совершил те же преступления, что и Трамп, — однако первому всё сошло с рук, а второго преследуют по закону.

В новостях сейчас активно обсуждается Байден и специальный прокурор Роберт Хёр. Вы прочитали весь отчёт Роберта Хёра о Байдене, о его словах, о его провалах в воспоминаниях… В Twitter вы написали, что он, судя по всему, «мошенник». Что вы имеете в виду, и не могли бы вы привести примеры?

МИРАНДА ДЕВАЙН, журналист New York Post: Да, Стивен. Я прочитала записи опубликованных интервью Джо Байдена, которые он давал Роберту Хёру и его команде в течение нескольких дней, об этих найденных секретных документах ещё со времён его работы в сенате — то есть им более 40 лет. Будучи сенатором, он не имел права брать секретные документы домой. Он должен был просматривать их в секретном информационном центре, в охраняемой секретной зоне, и ему не разрешалось выносить их оттуда.

Таким образом, сам собой возникает вопрос, на который так и не был дан ответ в отчёте Хёра. В своём расследовании он действительно очень мягко отнёсся к Байдену. При этом он сказал членам конгресса, что да, секретные документы, совершенно секретные, действительно были найдены в его гараже, в его доме, в его кабинете на первом этаже, в его офисе в Университете Делавэра и так далее.

Байден совершил те же предполагаемые преступления, за которые сейчас преследуют Дональда Трампа, — и всё же ему всё сошло с рук. А сошло с рук потому, что Хёр посчитал, что у Байдена плохая память, что он, по сути, старик и не может помнить некоторые вещи и что присяжные не осудят его, потому что увидят в нём вызывающего сочувствие человека с плохой памятью.

Полагаю, это вполне справедливое решение прокурора, но оно также освободило от неприятностей и минюст. Им не придётся проходить через эту скверную историю и решать, как поступить с действующим президентом, который совершил преступления.

Дата выхода в эфир 24 марта 2024 года.