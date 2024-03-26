Sky News: в США обрушился мост после столкновения с кораблём

В Балтиморе, штат Мэриленд, произошло обрушение автомобильного моста. Часть строения рухнула в воду после того, как в одну из его опор врезалось большое торговое судно, следовавшее в Шри-Ланку, передаёт Sky News.

Последние новости, которые поступают на Sky News о мосте, который обрушился в Балтиморе после того, как с ним столкнулся большой корабль. Часть строения теперь рухнула в воду.

Речь идёт о мосте Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Он рухнул после того, как сегодня рано утром с ним столкнулся большой контейнеровоз. Согласно сообщениям, большое судно врезалось в мост, по которому проходят северная и южная линии автомагистрали 695.

Нам сообщили, что он (корабль) загорелся, а затем затонул. В результате столкновения несколько транспортных средств упали в реку Патапско.

Это последние сведения, которые мы получаем. Вот мост ещё невредим, а вскоре, как вы видите на этих кадрах, он рушится.

В тот момент на мосту находилось несколько автомобилей. По данным экстренных служб, поиск в районе продолжается. Наш телеканал поговорил с представителями местной пожарной службы. Гэри?

КОРРЕСПОНДЕНТ: Да. По его словам, семь человек потенциально находятся в воде. Автомобили, как вы говорите. Этому мосту 47 лет, его открыли в 1977 году. Его общая длина составляет 1,6 мили.

Это судно покидало местный порт. Вы можете видеть его на заднем плане. Там вы можете увидеть опоры кранов, которые являются частью порта и гавани Балтимора. Корабль направлялся в Шри-Ланку. Это судно следовало под сингапурским флагом. И в начале этой записи, если вы присмотритесь, вы увидите, как мост пересекают большие грузовики. Вы можете заметить, как его пересекают автомобили, как вы сказали, по трассе 695.

Длина этого корабля составляет 950 футов.

Дата выхода в эфир 26 марта 2024 года.