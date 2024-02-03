NBC: жители отравленного химикатами американского города считают, что правительство их оставило
Сегодня вечером видео и документы, только что опубликованные Службой безопасности дорожного движения США, проливают новый свет на катастрофическое крушение поезда и управляемый взрыв, произошедшие год назад.
Включая стенограмму разговора в кабине поезда, когда проводники поняли, что что-то серьёзно не так. «У нас нет воздуха в задней части», — говорит один из них. «Это значит, что мы развалились».
38 вагонов сошли с рельсов, некоторые из них вспыхнули и выбросили токсичные химикаты. Кристина Дилворт говорит, что в тот день Ист-Палестайн изменился навсегда.
КРИСТИАН ДИЛВОРТ, жительница города: Нам всем пришлось уйти. Было страшно. Это было похоже на фильм ужасов.
Большую часть прошлого года Дилворт жила в отеле, оплаченном компанией Norfolk Southern. Но программа переселения заканчивается.
КРИСТИАН ДИЛВОРТ: Вода в бутылках? Это просто моя новая норма.
Она надеется, что возвращение в свой дом будет больше похоже на возвращение домой.
КРИСТИАН ДИЛВОРТ: Многие люди просто думают: «О! Всё сделано, всё кончено. Все в безопасности и могут идти домой». Мне всегда кажется, что мы — забытый город.
В октябрьском отчёте Агентства по охране окружающей среды (EPA) не было обнаружено никаких опасных уровней загрязняющих веществ, а государственные регулирующие органы утверждают, что водопроводная вода безопасна. Но многие жители беспокоятся о долгосрочных последствиях для здоровья. Дилворт говорит, что после схода (вагонов. — ИноТВ) с рельсов у неё появилась сыпь и головные боли.
СТИВЕН РОМО, корреспондент NBC: Здоровье. Вы о нём беспокоитесь, просто находясь здесь?
КРИСТИАН ДИЛВОРТ: Да, я обеспокоена. Каково моё долгосрочное будущее? Меня уже подвергли опасности.
Что касается уборки, то, по словам представителей Norfolk Southern, она почти завершена. Грузовики и тяжёлая техника продолжают работать, пока бригады восстанавливают участок, который был выкопан для удаления химикатов.
КРИС ХАНСИКЕР, командир отделения компании Norfolk Southern: Мы хотим, чтобы всё выглядело так, как было раньше.
Бригады также установили насосы, которые до сих пор собирают все ливневые воды с участка.
СТИВЕН РОМО: Многие люди спрашивают меня, почему это заняло так много времени. Что было самым сложным на этом объекте?
КРИС ХАНСИКЕР: Это сложный участок, но всё, что мы делаем, мы должны согласовывать с регулирующими органами, чтобы всё было сделано правильно.
Тем временем весь день через Ист-Палестайн ходят поезда, а новое федеральное законодательство по безопасности так и не принято. Стивен Ромо, NBC News, Ист-Палестайн, Огайо.
Дата выхода в эфир 03 февраля 2024 года.
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