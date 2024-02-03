NBC: жители отравленного химикатами американского города считают, что правительство их оставило

Год назад в городе Ист-Палестайн, штат Огайо, с рельсов сошли 38 вагонов, которые стали причиной загрязнения города токсичными химикатами. Как сообщила телеканалу NBC жительница города Кристиан Дилворт, «это было похоже на фильм ужасов». Также она заявила, что сильно беспокоится о состоянии своего здоровья и считает город забытым. Многие жители говорят о том, что их волнует перспектива дальнейшей жизни в Ист-Палестайн, поскольку очистка загрязнённого участка всё ещё не закончена.

Сегодня вечером видео и документы, только что опубликованные Службой безопасности дорожного движения США, проливают новый свет на катастрофическое крушение поезда и управляемый взрыв, произошедшие год назад.

Включая стенограмму разговора в кабине поезда, когда проводники поняли, что что-то серьёзно не так. «У нас нет воздуха в задней части», — говорит один из них. «Это значит, что мы развалились».

38 вагонов сошли с рельсов, некоторые из них вспыхнули и выбросили токсичные химикаты. Кристина Дилворт говорит, что в тот день Ист-Палестайн изменился навсегда.

КРИСТИАН ДИЛВОРТ, жительница города: Нам всем пришлось уйти. Было страшно. Это было похоже на фильм ужасов.

Большую часть прошлого года Дилворт жила в отеле, оплаченном компанией Norfolk Southern. Но программа переселения заканчивается.

КРИСТИАН ДИЛВОРТ: Вода в бутылках? Это просто моя новая норма.

Она надеется, что возвращение в свой дом будет больше похоже на возвращение домой.

КРИСТИАН ДИЛВОРТ: Многие люди просто думают: «О! Всё сделано, всё кончено. Все в безопасности и могут идти домой». Мне всегда кажется, что мы — забытый город.

В октябрьском отчёте Агентства по охране окружающей среды (EPA) не было обнаружено никаких опасных уровней загрязняющих веществ, а государственные регулирующие органы утверждают, что водопроводная вода безопасна. Но многие жители беспокоятся о долгосрочных последствиях для здоровья. Дилворт говорит, что после схода (вагонов. — ИноТВ) с рельсов у неё появилась сыпь и головные боли.

СТИВЕН РОМО, корреспондент NBC: Здоровье. Вы о нём беспокоитесь, просто находясь здесь?

КРИСТИАН ДИЛВОРТ: Да, я обеспокоена. Каково моё долгосрочное будущее? Меня уже подвергли опасности.

Что касается уборки, то, по словам представителей Norfolk Southern, она почти завершена. Грузовики и тяжёлая техника продолжают работать, пока бригады восстанавливают участок, который был выкопан для удаления химикатов.

КРИС ХАНСИКЕР, командир отделения компании Norfolk Southern: Мы хотим, чтобы всё выглядело так, как было раньше.

Бригады также установили насосы, которые до сих пор собирают все ливневые воды с участка.

СТИВЕН РОМО: Многие люди спрашивают меня, почему это заняло так много времени. Что было самым сложным на этом объекте?

КРИС ХАНСИКЕР: Это сложный участок, но всё, что мы делаем, мы должны согласовывать с регулирующими органами, чтобы всё было сделано правильно.

Тем временем весь день через Ист-Палестайн ходят поезда, а новое федеральное законодательство по безопасности так и не принято. Стивен Ромо, NBC News, Ист-Палестайн, Огайо.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2024 года.