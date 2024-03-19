Telegraph: Boeing превратился из локомотива американской промышленности в национальный позор

Американская компания Boeing переживает худший кризис в истории, констатирует The Telegraph. В последние месяцы в СМИ появилось множество сообщений об авариях и крушениях самолётов корпорации. Как поясняет издание, компанию обвиняют в сосредоточенности на цене акций при одновременном сокращении производственных затрат.

Спустя восемь лет после столетия компании Boeing авиакосмический гигант переживает худший кризис в истории и скатился от репутации левиафана американского производства до национального позора, констатирует The Telegraph. 5 января этого года компания попала в заголовки газет, когда на высоте 16 тыс. футов отвалилась дверная заглушка реактивного самолёта Boeing 737 Max 9.



Как напоминает издание, для авиалайнера данной модели это была не первая проблема. В марте 2019 года производство Boeing 737 Max было приостановлено на 20 месяцев после того, как 346 человек погибли в двух похожих авиакатастрофах. После выплаты компанией многомиллиардных компенсаций и штрафов злополучная модель была вновь сертифицирована транспортными властями США.



Однако в последние месяцы в СМИ появилось множество сообщений об авариях и крушениях самолётов компании. В результате цена акций Boeing в этом году упала на 27%. Экономисты предупреждают, что падение интереса к крупнейшему экспортёру США может повлиять на торговый баланс Америки.



В проблемах Boeing обвиняют сосредоточенность компании на цене акций при одновременном сокращении производственных затрат за счёт передачи на аутсорс производства многих компонентов своих самолётов.