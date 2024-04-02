Роберт Кеннеди: Байден — гораздо большая угроза демократии, чем Трамп

Джо Байден представляет гораздо большую угрозу для демократии, чем бывший глава Белого дома Дональд Трамп, заявил в интервью CNN независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. Он добавил, что Байден стал первым американским лидером, который использует федеральные агентства для цензурирования своих политических оппонентов.
Когда люди говорят об угрозе демократии, которую представляет собой Трамп, вы действительно считаете, что она такая же, как и со стороны Байдена?
РОБЕРТ КЕННЕДИ, независимый кандидат в президенты США: Я могу утверждать, что президент Байден — гораздо большая угроза для демократии. И причина этого заключается в том, что президент Байден — это первый кандидат, первый президент в истории, который использует федеральные агентства для цензурирования политических высказываний и цензурирования своего оппонента.
Я могу об этом говорить, поскольку только что выиграл дело в федеральном апелляционном суде, а затем и в Верховном суде. И это дело продемонстрировало, что он начал подвергать цензуре не только меня. Всего 37 часов спустя после принесения президентской присяги он уже цензурировал меня. Ни один президент нашей страны никогда такого не делал.
Величайшая угроза демократии заключается не в человеке, который сомневается в результатах выборов, а в президенте Соединённых Штатов, который использует свою президентскую власть, чтобы вынудить компании, владеющие такими социальными сетями, как Facebook*, Instagram*, Twitter, открыть портал и предоставить доступ к этому порталу ФБР, ЦРУ, Налоговому управлению США, Агентству по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, Национальным институтам здравоохранения США, чтобы те цензурировали его политических критиков.
Президент Байден — это первый президент в истории, который использовал свою власть над Секретной службой, чтобы из политических соображений отказать в предоставлении защиты этой службы одному из своих политических оппонентов. Он использует федеральное агентство в качестве оружия. И это по-настоящему критические угрозы для нашей демократии.
Дата публикации 02 апреля 2024 года.
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