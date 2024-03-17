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Mediaite: Кеннеди — младший планирует выбрать бывшую жену сооснователя Google своей напарницей по президентской гонке

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Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший намерен назначить своей напарницей по президентской гонке Николь Шэнахан, бывшую жену сооснователя Google Сергея Брина, сообщает Mediaite со ссылкой на осведомлённый источник. Как отмечается в статье, посредством этого шага штаб Кеннеди — младшего надеется привлечь миллионы долларов для финансирования предвыборной кампании.
Mediaite: Кеннеди — младший планирует выбрать бывшую жену сооснователя Google своей напарницей по президентской гонке
AP
Роберт Кеннеди — младший, баллотирующийся в качестве независимого кандидата на пост президента США, планирует привлечь Николь Шэнахан, калифорнийского юриста, предпринимателя и бывшую жену сооснователя Google Сергея Брина, в качестве напарницы по президентской гонке, сообщает Mediaite со ссылкой на осведомлённый источник.

«Они совпадают по многим вопросам», — заявил изданию этот источник.

Как отмечается в статье, предвыборный штаб Кеннеди — младшего ищет кандидата, который мог бы помочь с финансированием избирательной кампании.

«Она может влить в кампанию миллионы долларов, чтобы помочь профинансировать эту избирательную инициативу, что делает её привлекательным вариантом в финансовом отношении, однако ей не хватает квалификации для реального выполнения этой работы», — отметил неназванный источник.
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Mediaite США Северная Америка
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