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Кеннеди-младший о миграционном кризисе: наша политическая система развалена

Материал представлен в переводе ИноТВ
Вашингтон не в состоянии представить толковый законопроект, чтобы взять под контроль миграционный кризис, который только набирает обороты, сообщает The Hill. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший считает, что это говорит о плачевном состоянии всей политической системы Штатов. В то же время нелегалы бесконтрольно проникают в страну, а американцы жалуются, что иммигранты получают слишком щедрую поддержку от государства. Причём часто она превышает пособия для малоимущих американцев.
РОБЕРТ КЕННЕДИ — МЛАДШИЙ, кандидат в президенты США: Я думаю, им надо прислушаться к простым предложениям, которые исходят от пограничной службы и местных правоохранительных органов. Мы поговорили сегодня с шерифами и пограничной службой, и, похоже, они будут против этого законопроекта, потому что он ничего не изменит. 
 
Ведь очень очевидно, что должно быть сделано. И очень-очень странно и даже деморализует и обескураживает, что наша политическая система настолько развалена, что мы не можем даже получить чистый законопроект, в котором обозначены необходимые действия. «Мы закончим инфраструктуру, мы начнём обеспечивать соблюдение закона, чтобы запретить людям пересекать границу. И мы начнём отправлять всех обратно. Если хотите осесть в этой стране, приходите через законный пропускной пункт». 
 
РОББИ СОАВ, ведущий: Миграционный кризис разворачивается по мере того, как некоторые американцы осознают, что в ряде крупнейших городов Америки нелегальным мигрантам предоставляют очень щедрые выплаты. Некоторые отмечают план Нью-Йорка выдавать иммигрантам предоплаченные автомобили на сумму около 350 долларов в месяц. 
 
Это превышает сумму, которую выплачивают участникам программы SNAP (программа дополнительной продовольственной поддержки. — ИноТВ) и программы помощи ветеранам. Это очень интересная политика, которую внедряют в Нью-Йорке. Эрика Адамса (мэр Нью-Йорка. — ИноТВ) из-за неё критикуют, включая даже рэпера 50 Cent. 
 
Это сэкономит деньги городу, потому что они дают… Они всё равно отправляют обеды мигрантам, у них столько разных услуг для мигрантов. И если вы собираетесь это делать — хотя я бы, наверное, поспорил со многими из этих услуг, как и многие консерваторы, — просто давать деньги людям было бы более приемлемо, чем нанимать курьеров и оплачивать доставку обедов. 
 
БРИАНА ДЖОЙ ГРЭЙ, ведущая: Конечно, абсолютно верно. Это более эффективно. Но у нас в стране аллергия на раздачу денег людям, потому что все верят… Посмотрите, как мы это охарактеризовали,  «очень щедрые услуги». Мы знаем, что это за щедрые услуги? То, что выделяется мигрантам, эквивалентно 12,52 доллара на карточку в день на еду и детские принадлежности. 
 
В какой-то мере эта цифра выше нижней границы выплаты по программе SNAP, которую могут получать американцы, живущие в Нью-Йорке. Но это, скорее, минус в отношении программы SNAP, а не наоборот. 
 
Если вы участник программы SNAP, простите, у меня случайно закрылось окошко… Если вы участник программы SNAP в нижнем диапазоне, это означает, что ваш ежемесячный доход составляет 1823 доллара или меньше, а годовой доход не превышает 21876 долларов. И если вы зарабатываете так мало денег, вы имеете право получить помощь в размере 291 доллара. 
291 доллар… Так что в какой-то мере я соглашусь, это настоящая проблема, что нью-йоркцы с низкими доходами получают так мало помощи  меньше, чем мигранты. Это потому, что сами социальные услуги минимальны. 
 

Дата выхода в эфир 08 февраля 2024 года.  

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источник
Hill США Северная Америка
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граница иммиграция кризис нелегальная иммиграция помощь Роберт Кеннеди — младший США
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