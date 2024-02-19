Кеннеди-младший о миграционном кризисе: наша политическая система развалена

Вашингтон не в состоянии представить толковый законопроект, чтобы взять под контроль миграционный кризис, который только набирает обороты, сообщает The Hill. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший считает, что это говорит о плачевном состоянии всей политической системы Штатов. В то же время нелегалы бесконтрольно проникают в страну, а американцы жалуются, что иммигранты получают слишком щедрую поддержку от государства. Причём часто она превышает пособия для малоимущих американцев.

РОБЕРТ КЕННЕДИ — МЛАДШИЙ, кандидат в президенты США: Я думаю, им надо прислушаться к простым предложениям, которые исходят от пограничной службы и местных правоохранительных органов. Мы поговорили сегодня с шерифами и пограничной службой, и, похоже, они будут против этого законопроекта, потому что он ничего не изменит.

Ведь очень очевидно, что должно быть сделано. И очень-очень странно и даже деморализует и обескураживает, что наша политическая система настолько развалена, что мы не можем даже получить чистый законопроект, в котором обозначены необходимые действия. «Мы закончим инфраструктуру, мы начнём обеспечивать соблюдение закона, чтобы запретить людям пересекать границу. И мы начнём отправлять всех обратно. Если хотите осесть в этой стране, приходите через законный пропускной пункт».

РОББИ СОАВ, ведущий: Миграционный кризис разворачивается по мере того, как некоторые американцы осознают, что в ряде крупнейших городов Америки нелегальным мигрантам предоставляют очень щедрые выплаты. Некоторые отмечают план Нью-Йорка выдавать иммигрантам предоплаченные автомобили на сумму около 350 долларов в месяц.

Это превышает сумму, которую выплачивают участникам программы SNAP (программа дополнительной продовольственной поддержки. — ИноТВ) и программы помощи ветеранам. Это очень интересная политика, которую внедряют в Нью-Йорке. Эрика Адамса (мэр Нью-Йорка. — ИноТВ) из-за неё критикуют, включая даже рэпера 50 Cent.

Это сэкономит деньги городу, потому что они дают… Они всё равно отправляют обеды мигрантам, у них столько разных услуг для мигрантов. И если вы собираетесь это делать — хотя я бы, наверное, поспорил со многими из этих услуг, как и многие консерваторы, — просто давать деньги людям было бы более приемлемо, чем нанимать курьеров и оплачивать доставку обедов.

БРИАНА ДЖОЙ ГРЭЙ, ведущая: Конечно, абсолютно верно. Это более эффективно. Но у нас в стране аллергия на раздачу денег людям, потому что все верят… Посмотрите, как мы это охарактеризовали, — «очень щедрые услуги». Мы знаем, что это за щедрые услуги? То, что выделяется мигрантам, эквивалентно 12,52 доллара на карточку в день на еду и детские принадлежности.

В какой-то мере эта цифра выше нижней границы выплаты по программе SNAP, которую могут получать американцы, живущие в Нью-Йорке. Но это, скорее, минус в отношении программы SNAP, а не наоборот.

Если вы участник программы SNAP, простите, у меня случайно закрылось окошко… Если вы участник программы SNAP в нижнем диапазоне, это означает, что ваш ежемесячный доход составляет 1823 доллара или меньше, а годовой доход не превышает 21876 долларов. И если вы зарабатываете так мало денег, вы имеете право получить помощь в размере 291 доллара.

291 доллар… Так что в какой-то мере я соглашусь, это настоящая проблема, что нью-йоркцы с низкими доходами получают так мало помощи — меньше, чем мигранты. Это потому, что сами социальные услуги минимальны.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2024 года.