Hill: Кеннеди обвинил Байдена в установлении цензуры в соцсетях
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший поддержал иски республиканцев против Белого дома по поводу цензуры в социальных сетях. При этом политик заявил, что сам сталкивался с её проявлением, пишет The Hill.
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