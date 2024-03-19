Hill: Кеннеди обвинил Байдена в установлении цензуры в соцсетях

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший раскритиковал Белый дом за подавление свободы слова на интернет-платформах. Он также обрушился на администрацию Байдена за то, что она пыталась подвергнуть цензуре его собственные сообщения, прикрываясь борьбой с дезинформацией, пишет The Hill.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший поддержал иски республиканцев против Белого дома по поводу цензуры в социальных сетях. При этом политик заявил, что сам сталкивался с её проявлением, пишет The Hill.

По словам Кеннеди, американские власти не должны влиять на работу интернет-площадок, у которых есть собственные правила поведения. Ведь подобное вмешательство, по сути, нарушает свободу слова, закреплённую в Конституции США.

«Соцсети должны иметь возможность контролировать свои сайты и удалять детское порно, пропаганду насилия, расизма или чего-то ещё. Как только правительство вмешивается и говорит им, что делать, у нас возникнет проблема с Первой поправкой», — пояснил Кеннеди в недавнем интервью.

Он также напомнил о собственной тяжбе с Белым домом из-за цензуры. Кеннеди заявил, что администрация Байдена велела социальным сетям ограничить его аккаунты под предлогом борьбы с дезинформацией, что они и сделали. В прошлом месяце он выиграл процесс по отмене судебного запрета, но решение было приостановлено до рассмотрения аналогичных дел в Верховном суде, отмечает The Hill.