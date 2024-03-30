WT: кандидат в президенты США Кеннеди-младший обвинил Демократическую партию в попытке не допустить честных выборов
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший раскритиковал Демократическую партию за возбуждение дел против него и Дональда Трампа, которые, по его словам, призваны не допустить их участия в выборах, пишет The Washington Times.
«Когда я был ребенком, Демократическая партия возглавляла борьбу за избирательные права каждого американца. Сейчас Демократическая партия делает всё возможное, чтобы лишить людей избирательных прав и сделать так, чтобы люди не могли голосовать за того, за кого они хотят», — приводит издание слова политика.
Кеннеди также отметил, что, хотя он не поклонник бывшего президента Трампа, он хочет победить его в честной борьбе. «Я не хочу побеждать из-за какого-то поддельного судебного иска, который выводит его из игры, вычёркивает из бюллетеня и лишает американцев права голосовать за того, за кого они хотят голосовать», — добавил он.
В феврале национальный комитет Демократической партии подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, обвинив Кеннеди в «схеме доступа к избирательным бюллетеням». Сам политик уверен, что таким образом демократы пытаются не допустить, чтобы он перетянул на себя голоса молодых избирателей, которые неактивно поддерживают президента Джо Байдена. На этом фоне Кеннеди сравнил США с СССР, где лидера выбирала партия.
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