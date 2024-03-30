Экс-губернатор: «лучшее, что люди могут сказать о Джо Байдене, это то, что он ничего не сделал»

Последние опросы показывают, насколько серьёзные проблемы сейчас у Джо Байдена. Что не может не радовать, поскольку Дональд Трамп будет переизбран, такое мнение высказал бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби в эфире Fox News. Ведь лучшие моменты президенства Байдена – это те, когда он ничего не делал. Так что грядущие выбору будут не борьбой двух партий, а борьбой за светлое будущее или жизнь в стране в стиле «Ла-Ла-Лэнд».

Знаете, повсюду плохие новости. Опросы, которые я видела, показывают, что у Джо Байдена большие проблемы. А что скажете вы?

МАЙК ХАКАБИ, бывший губернатор Арканзаса: Я считаю, что это не плохая новость. Это отличная новость. Я думаю, что мы увидим, как Дональд Трамп будет переизбран. Это прекрасная новость. А плохая новость заключается в том, что лучшее, что люди могут сказать о Джо Байдене, это то, что он ничего не сделал. Причина, по которой его прячут и не выпускают, заключается в том, что его лучшие дни, это когда никто не слышит его ошибок в речи, когда он не падает со сцены или со ступенек, и когда он не произносит неправильно имена жертв преступлений. Так что, наверное, имеет смысл запереть его, выбросить ключ и просто молиться, и надеяться, что где-то по пути им удастся собрать достаточно голосов по почте, чтобы довести его до финиша.

Но я думаю, что американцы умнее, и мне очень хочется верить, что эти выборы больше не о демократах и республиканцах. Они о том, будет ли эта страна страной закона, порядка, безопасности, контроля над границей, экономической реальности или мы будем жить в стране «Ла-Ла Ленда» в течение следующих четырех лет.

Дата выхода в эфир 30 марта 2024 года.