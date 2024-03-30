Американский экономист: байденомика — это когда на китайские деньги заботятся о нелегалах

Статистика по занятости в США, которая выглядит очень хорошо даже в сравнении с доковидными временами, обманчива, полагает экономист Кевин Хассетт. Как заявил эксперт в эфире Fox News, при ближайшем рассмотрении выясняется, что новые рабочие места при администрации Байдена создаются для нелегалов — и делается это за счёт денег, которые берутся в долг у Китая.

Насколько наша ежемесячная статистика по росту экономики и занятости — а она, хоть её и пересмотрели за минувший месяц в сторону уменьшения, выглядит на первый взгляд хорошо — обусловлена госрасходами, а не активностью частного сектора?

КЕВИН ХАССЕТТ, экономист, бывший председатель Совета экономических консультантов при президенте США: Я лично предпочитаю смотреть на байденомику — хоть смотреть на неё мне совсем не нравится — через вот какую призму: если вернуться в допандемийный 2019-й, а потом сравнить его в плане занятости с нынешними показателями, получится, что сегодня занято на 2,3 миллиона людей больше, чем было тогда. Вот только чтобы получить эти 2,3 миллиона, мы создали 3,3 миллиона рабочих мест для нелегальных мигрантов — и выходит, что миллион людей, которые на момент 2019 года уже проживали в стране, с рынка труда ушли.





А как мы создали эти 3,3 миллиона рабочих мест для нелегалов? А мы заняли на это денег у Китая: в прошлом году мы заняли больше — то есть объём государственных долговых бумаг на руках у населения возрос больше, чем вырос номинальный ВВП. То есть мы берём в долг у китайцев, чтобы обеспечить работой нелегалов, — и именно в этом заключается суть байденомики. И я бы с радостью обсудил байденомику с президентом Байденом, потому что если посмотреть на факты, то выходит, что именно это он и делал.

Дата выхода в эфир 28 марта 2024 года.