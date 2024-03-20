WT: «байденомика» стала катастрофой для сельского хозяйства США, предупреждают эксперты

Ошибочная экономическая политика президента Джо Байдена подрывает американское сельхозпроизводство, которое традиционно служит гарантией внутренней безопасности страны, предупреждают экс-послы США Карла Сэндс и Кип Том в статье для The Washington Times. Вышедшие из-под контроля расходы федерального правительства привели к скачку инфляции. А последствия роста затрат в сельскохозяйственной отрасли в итоге ощущают на своём кармане не только фермеры, но и все остальные жители Америки, подчёркивается в статье. Причём больше всех страдают наименее обеспеченные категории населения.
Внешняя и внутренняя политика действующей американской администрации, которая осуществляется под лозунгом «Америка на последнем месте», грозит крайне негативными последствиями, предупреждают бывший посол США в Дании Карла Сэндс и экс-представитель США в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Кип Том. «Байденомика» фактически уже обернулась катастрофой для американского сельского хозяйства, подчёркивают они в совместной статье для The Washington Times.
Ошибочная политика Джо Байдена не только спровоцировала кризис безопасности на американской границе, но и подрывает основы внутренней безопасности США, разрушая сельскохозяйственную промышленность страны, констатируют авторы. Каждая нация нуждается в безопасных и надёжных источниках продовольствия для собственного народа, без которых любая экономика застопорится, а общество столкнётся с кризисом, поясняется в статье.
Америка имеет достаточно плодородных земель, использование которых в сочетании с современными технологиями позволило ей стать одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и обеспечивать рабочие места для членов сельских общин во многих штатах. Однако нынешняя плохо продуманная экономическая политика администрации Байдена наносит серьёзный ущерб сельхозпроизводству и фермерам, которые обеспечивают страну продовольствием, подчёркивается в статье.
Вышедшие из-под контроля расходы федерального правительства привели к скачку инфляции. В частности, цены на бензин при администрации Байдена выросли на 38%, многие важнейшие удобрения также резко подорожали. Стоимость сельскохозяйственной техники, пестицидов и кормов для животных выросла на 28% по сравнению с январём 2021 года, не говоря уже про рекордно высокие ставки по займам, которые делают содержание фермерских хозяйств невыгодным.
Такой резкий рост затрат не только сводит на нет прибыльность этой отрасли и ставит под угрозу процветание сельских сообществ, но и фактически наказывает всех жителей США, которые ощущают негативные последствия на собственном кармане, отмечается в статье. Причём больше всех страдают наименее обеспеченные категории населения, которые и так тратят основную часть своего дохода на продукты питания.
Тем временем Байден пытается переложить вину на производителей и продуктовые магазины вместо того, чтобы признать провал собственной стратегии. Продовольственная и энергетическая безопасность имеют основополагающее значение для национальной безопасности США. И нынешняя плачевная ситуация явно говорит о том, что Америка идёт в неверном направлении, где вместо процветания сталкивается с ростом бедности и отчаяния, заключают авторы.
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